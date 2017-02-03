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16:42 (мск), источник: 112.ua

Жебривский доложил Порошенко о начале ремонтных работ на ЛЭП в Авдеевке

Президент согласовал ритм действий по обеспечению города светом.

Источник: 112.ua

Бригада электромонтажников в Авдеевке работает над устранением порыва на линии электропередач. Об этом глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский доложил президенту Украины во время совещания по видеосвязи, сообщил он в Facebook.

«Доложил, что сейчас все наши усилия направлены на восстановление энергоснабжения для жителей города. В данный момент бригада электромонтажников работает на месте порыва одного из вводов ЛЭП. Петр Порошенко согласовал алгоритм наших действий», — написал Жебривский.

По его словам, коммунальные службы, подразделения ГосЧС и CIMIC максимально используют светлое время суток, чтобы отремонтировать поврежденные обстрелом дома жителей города и объекты инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что ремонтные бригады стоят на входе в зону, чтобы восстановить энергоснабжение.

Напомним, по состоянию на утро централизованное электроснабжение в Авдеевке отсутствует. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 15 генераторов ГосЧС (в резерве находятся 7 генераторов различной мощности).

В 18:35 30 января в результате боевых действий произошел обрыв воздушной высоковольтной линии 110 кВ вблизи г. Авдеевка, что привело к прекращению электроснабжения Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно снабжают водой и теплом город.

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