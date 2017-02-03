Жебривский доложил Порошенко о начале ремонтных работ на ЛЭП в Авдеевке
Президент согласовал ритм действий по обеспечению города светом.
Президент согласовал ритм действий по обеспечению города светом.
Бригада электромонтажников в Авдеевке работает над устранением порыва на линии электропередач. Об этом глава Донецкой
«Доложил, что сейчас все наши усилия направлены на восстановление энергоснабжения для жителей города. В данный момент бригада электромонтажников работает на месте порыва одного из вводов ЛЭП. Петр Порошенко согласовал алгоритм наших действий», — написал Жебривский.
По его словам, коммунальные службы, подразделения ГосЧС и CIMIC максимально используют светлое время суток, чтобы отремонтировать поврежденные обстрелом дома жителей города и объекты инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что ремонтные бригады стоят на входе в зону, чтобы восстановить энергоснабжение.
Напомним, по состоянию на утро централизованное электроснабжение в Авдеевке отсутствует. Объекты
В 18:35 30 января в результате боевых действий произошел обрыв воздушной высоковольтной линии 110 кВ вблизи г. Авдеевка, что привело к прекращению электроснабжения Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно снабжают водой и теплом город.