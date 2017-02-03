Жебривский доложил Порошенко о начале ремонтных работ на ЛЭП в Авдеевке

Бригада электромонтажников в Авдеевке работает над устранением порыва на линии электропередач. Об этом глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский доложил президенту Украины во время совещания по видеосвязи, сообщил он в Facebook.

«Доложил, что сейчас все наши усилия направлены на восстановление энергоснабжения для жителей города. В данный момент бригада электромонтажников работает на месте порыва одного из вводов ЛЭП. Петр Порошенко согласовал алгоритм наших действий», — написал Жебривский.

По его словам, коммунальные службы, подразделения ГосЧС и CIMIC максимально используют светлое время суток, чтобы отремонтировать поврежденные обстрелом дома жителей города и объекты инфраструктуры.