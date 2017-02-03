Имангали Тасмагамбетов освобожден от должности, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Указом Главы государства Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич освобожден от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу», — сообщается на сайте Президента.