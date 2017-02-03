Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Фитнес-гуру инстаграма могут быть психически нездоровы
Минобороны Украины сообщило новые данные об убитых в Донбассе
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
В лесопарке нашли тело пропавшей девушки
Собаки растерзали жену известного диктора (видео)
СМИ: возлюбленная олигарха хвастается откровенными снимками
"Ошиблись кандидатом": Путин о целях Киева в ДНР
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Нюша впервые рассказала о своем женихе
СМИ: Родион Газманов поставил условия будущей невесте
СМИ: подруга олигарха хвастается откровенными фото
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
20Ситуация на юго-востоке Украины
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
16:50 (мск), источник: Tengrinews

Имангали Тасмагамбетов освобожден от должности

Он освобожден от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

Источник: Tengrinews

Имангали Тасмагамбетов освобожден от должности, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Указом Главы государства Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич освобожден от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу», — сообщается на сайте Президента.

Напомним, Тасмагамбетов 13 сентября 2016 года был назначен заместителем премьер-министра Казахстана. Ранее он возглавлял Министерство обороны Казахстана. Имангали Тасмагамбетову в декабре 2016 года исполнилось 60 лет. У него трое детей. В разное время Тасмагамбетов работал помощником Президента РК, заместителем премьер-министра РК, министром образования и культуры. С 1999 года — аким Атырауской области. С 2002 года — премьер-министр РК. В 2004 году был назначен руководителем Администрации Президента РК, с декабря 2004 года по апрель 2008 года — аким Алматы. С апреля 2008 года по октябрь 2014 года — аким Астаны. 22 октября 2014 года Имангали Тасмагамбетов назначен министром обороны.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Денис Тен выиграл короткую программу на Универсиаде-2017
Кремль ответил на критические высказывания Лукашенко в адрес РФ
Захарова: варварскому налету на Донецк нет оправдания
Песков: Россия официально не признавала паспорта ДНР и ЛНР
«Ъ»: в России появилась новая схема отмывания денег
Хакеры: МОК просит у Макларена сведения о российских чиновниках
Прокурор попросил приговорить Навального к пяти годам условно
Паника в соцсетях: россияне массово закрывают свои аккаунты
Спорт
Последний шанс притормозить «Челси»: анонс матчей выходных Сейчас в это верится с трудом, но в сентябре прошлого года «Арсенал» за тайм раздавил «Челси» и отправил «синих» аж на восьмое место премьер-лиги
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Штрафы за недострой предложили отменить
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь