Открыто дело по блокаде ж/д переезда в Донецкой области — полиция
В полиции Донецкой области сообщили, что в связи с блокадой принимаются активные меры по недопущению нарушений публичной безопасности в Бахмутском районе.
В полиции Донецкой области сообщили, что в связи с блокадой принимаются активные меры по недопущению нарушений публичной безопасности в Бахмутском районе.
КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Уголовное дело по статье «блокирование транспортных коммуникаций» открыто в связи с блокированием железной дороги в Донецкой области, сообщили в пятницу в
Открыто дело в связи с блокадой ж/д переезда в Донецкой области — полиция.
«Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 279 (“блокирование транспортных коммуникаций”)», — говорится в сообщении.
Полиция принимает меры по недопущению нарушений публичной безопасности в Бахмутском районе.
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Ранее бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии