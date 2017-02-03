Открыто дело по блокаде ж/д переезда в Донецкой области — полиция

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Уголовное дело по статье «блокирование транспортных коммуникаций» открыто в связи с блокированием железной дороги в Донецкой области, сообщили в пятницу в пресс-службе главного областного управления полиции.

Открыто дело в связи с блокадой ж/д переезда в Донецкой области — полиция.

«Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 279 (“блокирование транспортных коммуникаций”)», — говорится в сообщении.