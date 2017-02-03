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18:10 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко рассказал, как уговорил младшего сына дать интервью

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как уговорил младшего сына дать интервью. Подробности глава государства раскрыл на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

«На это он клюнул совершенно случайно, — отметил Александр Лукашенко. — Сидим за ужином, чай пьем, телевизор стоит перед нами, и вдруг мальчишка на российском канале об этом говорит (что хочет взять интервью у Николая. — Прим. БЕЛТА). Я подумал: что такого, если он с матерью приедет к нам?».

По словам Александра Лукашенко, поначалу Николай ничего конкретного на этот счет не сказал. Но, выслушав мнение отца, на следующий день все же согласился на свое первое интервью.

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«И вот, что получилось. Конечно, он переживал, — признался Президент. — Я по-своему это оцениваю. Не думаю, что это хороший материал, можно было лучше сделать. В России они оттолкнулись больше не от него (Николая. — Прим. БЕЛТА) и этого мальчишки, а от меня, как я его воспитываю. Наверное, для России это более актуально. Говорят, что у нас в Беларуси сделали материал лучше».

В целом, как отметил глава государства, Николай — довольно сложный ребенок, который опережает свое время и развитие, много где побывал и многое успел увидеть.

«Поэтому можно ему приказать что-то, но это будет не от души. Да и не нужно», — считает Президент.

Из интервью младшего сына Александру Лукашенко, прежде всего, запомнилось высказывание о том, что Николай не хотел бы в будущем занять высший государственный пост. Президент Беларуси считает, что ни один из его сыновей не болеет звездной болезнью и не воспринимает президентство как царствование.

«Они не любят этой публичности», — уверен белорусский лидер.

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