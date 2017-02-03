Лукашенко рассказал, как уговорил младшего сына дать интервью

По словам Александра Лукашенко, поначалу Николай ничего конкретного на этот счет не сказал. Но, выслушав мнение отца, на следующий день все же согласился на свое первое интервью.

«На это он клюнул совершенно случайно, — отметил Александр Лукашенко. — Сидим за ужином, чай пьем, телевизор стоит перед нами, и вдруг мальчишка на российском канале об этом говорит (что хочет взять интервью у Николая. — Прим. БЕЛТА). Я подумал: что такого, если он с матерью приедет к нам?».

«И вот, что получилось. Конечно, он переживал, — признался Президент. — Я по-своему это оцениваю. Не думаю, что это хороший материал, можно было лучше сделать. В России они оттолкнулись больше не от него (Николая. — Прим. БЕЛТА) и этого мальчишки, а от меня, как я его воспитываю. Наверное, для России это более актуально. Говорят, что у нас в Беларуси сделали материал лучше».

В целом, как отметил глава государства, Николай — довольно сложный ребенок, который опережает свое время и развитие, много где побывал и многое успел увидеть.

«Поэтому можно ему приказать что-то, но это будет не от души. Да и не нужно», — считает Президент.

Из интервью младшего сына Александру Лукашенко, прежде всего, запомнилось высказывание о том, что Николай не хотел бы в будущем занять высший государственный пост. Президент Беларуси считает, что ни один из его сыновей не болеет звездной болезнью и не воспринимает президентство как царствование.

«Они не любят этой публичности», — уверен белорусский лидер.