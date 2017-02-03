Тасмагамбетов назначен послом Казахстана в России
3 февраля указом Главы государства Имангали Тасмагамбетов был освобожден от должности заместителя
3 февраля указом Главы государства Имангали Тасмагамбетов был освобожден от должности заместителя
Имангали Тасмагамбетов назначен послом Казахстана в России, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
«Глава государства в заявлении по итогам расширенного заседания правительства объявил о своем решении назначить Имангали Тасмагамбетова Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации», — сообщает
3 февраля указом Главы государства Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич был освобожден от должности заместителя
Имангали Тасмагамбетову в декабре 2016 года исполнилось 60 лет. У него трое детей. В разное время Тасмагамбетов работал помощником Президента РК, заместителем