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17:02 (мск), источник: Tengrinews

Тасмагамбетов назначен послом Казахстана в России

3 февраля указом Главы государства Имангали Тасмагамбетов был освобожден от должности заместителя премьер-министра.

Источник: Tengrinews

Имангали Тасмагамбетов назначен послом Казахстана в России, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Глава государства в заявлении по итогам расширенного заседания правительства объявил о своем решении назначить Имангали Тасмагамбетова Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации», — сообщает пресс-служба Акорды.

3 февраля указом Главы государства Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич был освобожден от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

Имангали Тасмагамбетову в декабре 2016 года исполнилось 60 лет. У него трое детей. В разное время Тасмагамбетов работал помощником Президента РК, заместителем премьер-министра РК, министром образования и культуры. С 1999 года — аким Атырауской области. С 2002 года — премьер-министр РК. В 2004 году был назначен руководителем Администрации Президента РК, с декабря 2004 года по апрель 2008 года — аким Алматы. С апреля 2008 года по октябрь 2014 года — аким Астаны. 22 октября 2014 года Имангали Тасмагамбетов назначен министром обороны.

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