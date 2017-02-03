Имангали Тасмагамбетов назначен послом Казахстана в России, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Глава государства в заявлении по итогам расширенного заседания правительства объявил о своем решении назначить Имангали Тасмагамбетова Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации», — сообщает пресс-служба Акорды.

3 февраля указом Главы государства Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич был освобожден от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.