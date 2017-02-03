Лукашенко о введении РФ пограничной зоны: никогда не пойдем на ответные меры

Отвечая на вопрос о введении Россией режима пограничной зоны на границе с Беларусью, Александр Лукашенко отметил: «Насколько меня информировали, там есть некая привязка к конкретным каким-то точкам. Встает вопрос — это что Россия начала проводить демаркацию границы? Так это переговорный процесс, это же может вылиться в серьезный конфликт».

«Мы же не договорились, как будет на карте проходить граница, на местности, только после этого нужно устанавливать какие-то знаки и точки. Вы же можете залезть на чужую территорию и отхватить кусок чужой границы. Поэтому я не думаю, что россияне на это решатся, это уже серьезный конфликт, — добавил глава государства. — Не думаю, что они будут совершать какие-то дополнительные шаги».