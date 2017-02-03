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17:54 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко о введении РФ пограничной зоны: никогда не пойдем на ответные меры

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не будет ограничивать свободный въезд россиян на свою территорию. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Отвечая на вопрос о введении Россией режима пограничной зоны на границе с Беларусью, Александр Лукашенко отметил: «Насколько меня информировали, там есть некая привязка к конкретным каким-то точкам. Встает вопрос — это что Россия начала проводить демаркацию границы? Так это переговорный процесс, это же может вылиться в серьезный конфликт».

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«Мы же не договорились, как будет на карте проходить граница, на местности, только после этого нужно устанавливать какие-то знаки и точки. Вы же можете залезть на чужую территорию и отхватить кусок чужой границы. Поэтому я не думаю, что россияне на это решатся, это уже серьезный конфликт, — добавил глава государства. — Не думаю, что они будут совершать какие-то дополнительные шаги».

«Но я могу сказать твердо: мы ни в коем случае не пойдем на поводу у россиян, и россияне могут быть уверены, что они как приезжали в Беларусь, так они и будут приезжать. Это я твердо гарантирую. Они, может, и хотели бы, чтобы мы приняли ответные действия и тем самым как-то наших братьев-россиян ограничивали в передвижении на нашей границе, но мы на это никогда не пойдем. Они нам не враги, не противники, это наши братья, наши россияне. Как ездили сюда, так и будут ездить. Люди от этого пострадать не должны», — подчеркнул Александр Лукашенко.

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