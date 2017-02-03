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17:21 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев объяснил назначение Тасмагамбетова

«Было учтено его личное пожелание именно поработать на этой позиции, и именно в Москве», — сказал Президент Казахстана.

Источник: Tengrinews

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил назначение Имангали Тасмагамбетова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«(…) Произведены некоторые кадровые изменения. (…) Марат Тажин перешел в Аппарат Президента. В связи с этим я назначил послом Казахстана в Москве Имангали Тасмагамбетова, который многие годы работал рядом со мной, при этом было учтено его личное пожелание именно поработать на этой позиции, и именно в Москве. Я думаю, это хорошее решение, потому что Москва — наш основной партнер, близкий сосед и союзник, там должен быть человек солидный, знающий обстановку, как в Казахстане, так и в России. Думаю, что все это будет во благо наших дел, во благо страны», — сказал Президент в своем заявлении.

3 февраля указом Главы государства Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич был освобожден от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Глава государства в заявлении по итогам расширенного заседания правительства объявил о своем решении назначить Имангали Тасмагамбетова Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации.

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