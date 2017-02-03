Воронежский губернатор подобрал главе своего аппарата первого заместителя

В пятницу, 3 февраля, губернатор Алексей Гордеев специальным указом перевел Виктора Масько на должность первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства области. Ранее Виктор Масько был просто заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства, а также руководителем управления государственной службы и кадров облправительства.

Виктору Масько — 58 лет. Выпускник юрфака ВГУ. В середине 1990-х закончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ и получил квалификацию менеджер высшей категории. В 1996 году победил на всенародных выборах главы местного самоуправления Каширского района. Затем работал в различных хозяйственных структурах. В структуре правительства области состоит с 2009 года.

Напомним, что прежде до Виктора Масько пост первого заместителя руководителя аппарата губернатора занимал Андрей Марков, который в сентябре был избран депутатом Государственной думы. Марков был весьма влиятельным человеком в областной власти. Впрочем, ему и предписано было действовать именно так: в функционале первого заместителя тогда значилось общественно-политическое взаимодействие.

После ухода Маркова в Госдуму эта функция была передана руководителю управления региональной политики Сергею Соколову.

Так что, по словам наших источников в правительстве области, суть деятельности Виктора Масько сведется исключительно к аппаратной работе.