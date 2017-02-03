Нурсултан Назарбаев прокомментировал кадровые перестановки

Также Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что перед отраслью здравоохранения стоят большие задачи, поэтому было принято решение образовать отдельно министерства труда и социальной защиты и здравоохранения.

«В связи с тем, что ведется следствие в холдинге “Байтерек” по нарушению законов финансовой дисциплины бывший руководитель этого ведомства и Министр национальной экономики освобождены от занимаемых должностей. В этой связи, министром национальной экономики назначен Тимур Сулейменов. Образованный, подготовленный специалист, проходивший обучение за рубежом, владеющий английским языком, а также имеющий опыт работы в аппарате ЕЭК в Москве. Я думаю, что этот выбор правильный», — отметил президент РК.

«Министром здравоохранения назначен Елжан Биртанов. Квалифицированный профессионал, обладающий необходимым опытом, дважды был вице-министром в этой сфере. Надеюсь, что он как менеджер, специалист в области медицины наладит работу ведомства, в том числе и по качественному разъяснению обязательного социального медицинского страхования. Считаю, данная мера будет иметь положительный эффект для каждого гражданина», — пояснил назначение глава государства.

Еще одно серьезное кадровое изменение — это освобождение от должности посла Казахстана в Российской Федерации. Марата Тажина.

«В связи с этим, я принял решение назначить Имангали Тасмагамбетова послом Казахстана в России, который долгое время работал рядом со мной. При этом было учтено его личное пожелание поработать на этой позиции в Москве. Москва — это наш основной партнер, близкий сосед и союзник, и там должен быть человек знающий обстановку как в Казахстане, так и в России. Считаю это назначение целесообразным», — заключил Нурсултан Назарбаев.

Также президент высказался и по работе правительства в 2016 году. «Сегодня прошло очень важное совещание по итогам 2016 года с участием акимов всех наших регионов. Год был не простой, имели место колебания цен на основные биржевые товары, которые являются для нас важными. Тем не менее, Правительство поработало неплохо. Мы имеем небольшой рост уровня экономики. Сегодня поставлен ряд конкретных задач. Я считаю, это будет важным в свете реализации Послания и конкретизации всех предстоящих работ», — отметил Нурсултан Назарбаев.