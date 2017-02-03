Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самые необычные здания-спирали (фото)
Восемь тысяч инфицированных. Репортаж «Медузы» из Орска — города с самым высоким в России уровнем ВИЧ
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
В лесопарке нашли тело пропавшей девушки
Собаки растерзали жену известного диктора (видео)
СМИ: возлюбленная олигарха хвастается откровенными снимками
"Ошиблись кандидатом": Путин о целях Киева в ДНР
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Кайли Миноуг бросила жениха из-за измен
СМИ: Родион Газманов поставил условия будущей невесте
СМИ: подруга олигарха хвастается откровенными фото
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
20Ситуация на юго-востоке Украины
18:37 (мск), источник: РИА Новости

Российские бомбардировщики поразили крупные склады ИГ в Дейр-эз-Зоре

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиаудар по объектам террористов в районе города Аль-Маядин провинции Дейр-эз-Зор, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Бомбардировщики вылетели из России в пятницу, совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли групповой удар по объектам «Исламского государства» (группировка запрещена в России). Целями для поражения стали выявленные крупные склады боеприпасов и вооружения боевиков.

Отмечается, что средства объективного контроля зафиксировали поражение всех назначенных целей.
Читайте также
В Сирии развернута военная кооперация

Прикрытие Ту-22М3 осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С, вылетевшие с авиабазы Хмеймим. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

С 14 января боевики ведут наступление на Дейр-эз-Зор и расположенную рядом базу ВВС Сирии.

С 21 января российские дальние бомбардировщики начали наносить удары по позициям и объектам террористов в этом районе.

Комментарии
8
Иван Петров
Троллям правда неинтересна, это я и без тебя знал.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
эльшат мехтиев
Не надо о себе. Нам неинтересно. Тебя и так видать.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Иван Петров
Чой-то ты раздухарился, недоофицеришко.
Надо было заканчивать ТВОКУ а не водку пьянствовать и крысить по тумбочкам, глядишь может и внёс бы свою лепту в искоренение ДАИШ.
А так... одна бессильная злоба от тебя, лузер.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Российские бомбардировщики нанесли удар по объектам ИГ в Сирии
© Ньюстюб
Почему визит Путина в Венгрию обеспокоил Украину
Кремль ответил на критические высказывания Лукашенко в адрес РФ
Захарова: варварскому налету на Донецк нет оправдания
Песков: Россия официально не признавала паспорта ДНР и ЛНР
США ввели новые санкции против Ирана
Аравийский полуостров накрыло снегом
Паника в соцсетях: россияне массово закрывают свои аккаунты
Спорт
Последний шанс притормозить «Челси»: анонс матчей выходных Сейчас в это верится с трудом, но в сентябре прошлого года «Арсенал» за тайм раздавил «Челси» и отправил «синих» аж на восьмое место премьер-лиги
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
В Москве увеличат налог на жилье
Необычные здания-спирали (фото)
Россияне будут благоустраивать дворы на субботниках
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь