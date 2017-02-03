Российские бомбардировщики поразили крупные склады ИГ в Дейр-эз-Зоре
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиаудар по объектам террористов в районе города
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиаудар по объектам террористов в районе города
Бомбардировщики вылетели из России в пятницу, совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли групповой удар по объектам «Исламского государства» (группировка запрещена в России). Целями для поражения стали выявленные крупные склады боеприпасов и вооружения боевиков.
Отмечается, что средства объективного контроля зафиксировали поражение всех назначенных целей.
Прикрытие Ту-22М3 осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С, вылетевшие с авиабазы Хмеймим. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.
С 14 января боевики ведут наступление на
С 21 января российские дальние бомбардировщики начали наносить удары по позициям и объектам террористов в этом районе.
Надо было заканчивать ТВОКУ а не водку пьянствовать и крысить по тумбочкам, глядишь может и внёс бы свою лепту в искоренение ДАИШ.
А так... одна бессильная злоба от тебя, лузер.