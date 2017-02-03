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18:44 (мск), источник: Publika.md

Игорь Додон разочарован видом президентуры

Игорь Додон побывал вчера в здании президентуры, которое было разрушено во время протестов 7 апреля 2009.

Источник: Publika.md

Президент был шокирован, в каком состоянии находится здание. Он пообещал найти средства, чтобы завершить реконструкцию.

«Последний раз я был там утром 7 апреля 2009 года. Потом последовали события, о которых мы все знаем. У меня такое впечатление, что время остановилось, а властям все равно, что со зданием, которое, на самом деле, является символом государства и считается памятником национального значения», — заявил Игорь Додон.

Додон отметил, что некоторые помещения остались нетронутыми, в то время как другие полностью разрушены.

«Я распорядился провести до конца февраля полную оценку всего необходимого с финансовой точки зрения, чтобы полностью отремонтировать это здание», — отметил также глава государства.

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