Игорь Додон разочарован видом президентуры

Президент был шокирован, в каком состоянии находится здание. Он пообещал найти средства, чтобы завершить реконструкцию.

«Последний раз я был там утром 7 апреля 2009 года. Потом последовали события, о которых мы все знаем. У меня такое впечатление, что время остановилось, а властям все равно, что со зданием, которое, на самом деле, является символом государства и считается памятником национального значения», — заявил Игорь Додон.



Додон отметил, что некоторые помещения остались нетронутыми, в то время как другие полностью разрушены.



«Я распорядился провести до конца февраля полную оценку всего необходимого с финансовой точки зрения, чтобы полностью отремонтировать это здание», — отметил также глава государства.