США ввели новые санкции против Ирана
Минфин США объявил о расширении санкций против Ирана в ответ на испытания Исламской республикой баллистической ракеты. Ранее Дональд Трамп пообещал не быть добрым с «играющим с огнем» Ираном.
Минфин США объявил о расширении санкций против Ирана в ответ на испытания Исламской республикой баллистической ракеты. Ранее Дональд Трамп пообещал не быть добрым с «играющим с огнем» Ираном.
США расширили санкции против Ирана. Это следует из сообщения, размещенного на сайте Минфина США. В санкционный список вошли 13 физических лиц и 12 организаций. В частности, под санкции попали некоторые компании из Ирана, а также Китая, Ливии и ОАЭ.
Ужесточение санкций последовало, после того как президент США Дональд Трамп накануне заявил, что объявил «официальное предупреждение» Ирану после запуска баллистической ракеты. В пятницу, 3 февраля, Трамп вновь подверг критике действия иранских властей.
«Иран играет с огнем, они не ценят, как “добр” был к ним президент Обама. Я не таков!» — написал американский президент на своей странице в Twitter.
Накануне Reuters со ссылкой на свои источники сообщил, что Белый дом намерен в пятницу ужесточить санкции против Ирана.
Собеседники агентства указывали, что под ограничения подпадут юридические лица, чьи действия признаны связанными с терроризмом по действующему законодательству США.
Также в списке окажутся те, кто непосредственно причастен к запуску ракеты, отмечали источники.
Иран 29 января осуществил запуск баллистической ракеты. Данные ракетные испытания стали первыми с момента избрания Трампа на пост президента США.