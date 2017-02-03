США ввели новые санкции против Ирана

США расширили санкции против Ирана. Это следует из сообщения, размещенного на сайте Минфина США. В санкционный список вошли 13 физических лиц и 12 организаций. В частности, под санкции попали некоторые компании из Ирана, а также Китая, Ливии и ОАЭ.

Ужесточение санкций последовало, после того как президент США Дональд Трамп накануне заявил, что объявил «официальное предупреждение» Ирану после запуска баллистической ракеты. В пятницу, 3 февраля, Трамп вновь подверг критике действия иранских властей.

«Иран играет с огнем, они не ценят, как “добр” был к ним президент Обама. Я не таков!» — написал американский президент на своей странице в Twitter.