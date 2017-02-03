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19:07 (мск), источник: РБК

США ввели новые санкции против Ирана

Минфин США объявил о расширении санкций против Ирана в ответ на испытания Исламской республикой баллистической ракеты. Ранее Дональд Трамп пообещал не быть добрым с «играющим с огнем» Ираном.

Источник: Reuters

США расширили санкции против Ирана. Это следует из сообщения, размещенного на сайте Минфина США. В санкционный список вошли 13 физических лиц и 12 организаций. В частности, под санкции попали некоторые компании из Ирана, а также Китая, Ливии и ОАЭ.

Ужесточение санкций последовало, после того как президент США Дональд Трамп накануне заявил, что объявил «официальное предупреждение» Ирану после запуска баллистической ракеты. В пятницу, 3 февраля, Трамп вновь подверг критике действия иранских властей.

«Иран играет с огнем, они не ценят, как “добр” был к ним президент Обама. Я не таков!» — написал американский президент на своей странице в Twitter.

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Накануне Reuters со ссылкой на свои источники сообщил, что Белый дом намерен в пятницу ужесточить санкции против Ирана.

Собеседники агентства указывали, что под ограничения подпадут юридические лица, чьи действия признаны связанными с терроризмом по действующему законодательству СШ​А.

Также в списке окажутся те, кто непосредственно причастен к запуску ракеты, отмечали источники.

Иран 29 января осуществил запуск баллистической ракеты. Данные ракетные испытания стали первыми с момента избрания Трампа на пост президента США.

Комментарии
2
эльшат мехтиев
Обаму будут вспоминать как "добрый" . Это точно и время покажет. Ни одной наземной военной операции за 8 лет. Экономику поднял как мог. Умничка.
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Евгений Краснов
Ну а что здесь такого? Ну запустили они новое оружие, не быть же связанными по рукам и ногам, а потом быть другом для США, пройденный этап, а санкции бесполезная вещь.
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