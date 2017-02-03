Большой разговор с президентом: топ-10 самых ярких цитат Лукашенко

Источник: Sputnik.by

1. Первый акцент, который обозначил президент на встрече с журналистами, это ценность мира и стабильности в обществе. «Читаю, слышу — ну что там Лукашенко скажет? Опять стабильность эта, безопасность… Я всех таких говорунов и писак отправляю в Донбасс. Поезжайте, приедете оттуда другими людьми», — заявил президент в пятницу на пресс-конференции. 2. Александр Лукшенко высказался о социальной справедливости, жизни олигархов и «народной» зарплате в 500 долларов. «Почему в Беларуси некоторые раскатывают на дорогих лимузинах, могут позволить себе по полгода отдыхать за границей и содержать сами знаете кого и переводить в офшоры деньги, в то время, когда люди не могут заработать себе на хлеб. Вот и вся социальная справедливость. В гробу карманов нет. Давайте дадим людям хотя бы 500 долларов. Вот и вся экономическая модель», — отметил президент.

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3. Глава белорусского государства затронул и тему излишних проверок. «В моем районе было тридцать два хозяйства, а сегодня — десять или двенадцать. Оптимизировали, объединили, работать начали лучше. Из этих десяти-двенадцати только три работают неэффективно. И председателям райисполкома запрещено ездить с контрольными функциями во все хозяйства, кроме этих трех, работающих неэффективно», — заявил президент. 4. Проблемы школьного образования заняли особое место в высказываниях президента. «Я недавно слышу, ребенок читает что-то как молитву, то ли Библия, толи Коран, то ли Тора. И это в литературе! Откуда это появилось? Он уже в этом возрасте понимает, что что-то надо, а что-то нет. А сколько у нас в школе того, что не надо? К 17−18 лет мы детей загоняем так, что они дебилизмом болеть начинают. Это надо все выкорчевать», — сказал президент. 5. Александр Лукашенко обозначил свою позицию по поводу указа, названного в народе «законом о тунеядцах», который довольно активно муссируется в обществе. «Кто у нас записал себя в эту категорию? Чьи жены, что за люди? Почему отреагировали остро, что их обозвали тунеядцами? В декрете президента вы не найдете слова “тунеядец”. 95% населения за это переживает. Но этот документ касается небольшой части населения, которую мы подталкиваем к тому, чтобы они работали. Не хочешь работать — не надо, но получаешь услугу, иди заплати за нее», — отметил глава государства.

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