Большой разговор с президентом: топ-10 самых ярких цитат Лукашенко
Радио Sputnik Беларусь — о наиболее ярких высказываниях Александра Лукашенко во время «большого разговора» с журналистами и экспертами.
Радио Sputnik Беларусь — о наиболее ярких высказываниях Александра Лукашенко во время «большого разговора» с журналистами и экспертами.
1. Первый акцент, который обозначил президент на встрече с журналистами, это ценность мира и стабильности в обществе.
«Читаю, слышу — ну что там Лукашенко скажет? Опять стабильность эта, безопасность… Я всех таких говорунов и писак отправляю в Донбасс. Поезжайте, приедете оттуда другими людьми», — заявил президент в пятницу на
2. Александр Лукшенко высказался о социальной справедливости, жизни олигархов и «народной» зарплате в 500 долларов.
«Почему в Беларуси некоторые раскатывают на дорогих лимузинах, могут позволить себе по полгода отдыхать за границей и содержать сами знаете кого и переводить в офшоры деньги, в то время, когда люди не могут заработать себе на хлеб. Вот и вся социальная справедливость. В гробу карманов нет. Давайте дадим людям хотя бы 500 долларов. Вот и вся экономическая модель», — отметил президент.
3. Глава белорусского государства затронул и тему излишних проверок.
«В моем районе было тридцать два хозяйства, а сегодня — десять или двенадцать. Оптимизировали, объединили, работать начали лучше. Из этих
4. Проблемы школьного образования заняли особое место в высказываниях президента.
«Я недавно слышу, ребенок читает
5. Александр Лукашенко обозначил свою позицию по поводу указа, названного в народе «законом о тунеядцах», который довольно активно муссируется в обществе.
«Кто у нас записал себя в эту категорию? Чьи жены, что за люди? Почему отреагировали остро, что их обозвали тунеядцами? В декрете президента вы не найдете слова “тунеядец”. 95% населения за это переживает. Но этот документ касается небольшой части населения, которую мы подталкиваем к тому, чтобы они работали. Не хочешь работать — не надо, но получаешь услугу, иди заплати за нее», — отметил глава государства.
6. Говоря о госслужащих, Александр Лукашенко, обратил внимание на их главную задачу — оптимизацию всех функций чиновников.
«Никто мне не мешает взять и от балды половину всего оптимизировать. Но я вырос в деревне, и это сельское чувство останавливает. Давайте поможем человеку до пенсии дотянуть. Правда в том, что я постоянно увеличиваю скорость. Но в чем у нас с вами разница: вы думаете, что можно прийти и все выкосить. Ничего подобного, с
7. Александр Лукашенко резко высказался в отношении главы россельхознадзора Сергея Данкверта. Данное высказывание тут же вызвало ответную реакцию со стороны
«Что касается продуктов питания. Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: все эти данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта», — заявил Лукашенко.
8. Вопросы российской нефти газа и долгов Беларуси длительное время находятся в фокусе всеобщего внимания, и вот что по этому поводу сказал Александр Лукашенко:
«Без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно. Это несопоставимо, если на одной чаше независимость, а на другой — российская, иранская, азербайджанская или американская нефть. Наверное, у России появилась некая настороженность, что Беларусь уйдет на Запад. Никакой Макей без согласия Президента не ведет переговоры ни в Брюсселе, ни в Берлине, ни в Вашингтоне. В России все должны понимать, что это согласованная позиция, на которую меня
9. Президент Беларуси резко высказался о введении Россией пограничной зоны в связи с отменой визового режима в Беларуси для граждан 80-ти стран.
«Миллион пятьсот у нас стоит на учете, которым нежелательно пребывание в Беларуси и России, из них мизерная цифра — это наши поставили на учет, а больше миллиона их. Но что задело, что мы без них приняли это решение. Мы имеем право принять это решение, мы суверенная независимая страна», — отметил президент.
10. Свои личные предпочтения в одежде президент описал весьма подробно.
«Одежда от белорусских производителей. В первый президентский свой срок заказал себе костюм Бриони, и когда мне назвали стоимость… Я поставил задачу чиновникам. Почему у нас не шьют? Пригласи ко мне закройщика, который может обмерить нестандартную фигуру. Пришла, трясущимися руками обмерила, с тех пор я только у нас шью», — сказал президент.
«Большой разговор с президентом» длился 7 часов. 20 минут.