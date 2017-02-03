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19:30 (мск), источник: 112.ua

Порошенко подписал закон о создании электронных билетов в транспорте

Закон предусматривает также введение автоматизированной системы учета оплаты проезда.

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко сегодня подписал закон № 4121 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте». Соответствующая информация опубликована на сайте Верховной Рады.

Через три месяца со дня публикации закона он вступит в силу — согласно заключительным положениям документа.

Напомним, данный закон вводит автоматизированную систему учета оплаты проезда и электронный билет.

Авторы законодательной инициативы указали в пояснительной записке, что сейчас в Украине действует устаревшая система оплаты и контроля проезда в общественном транспорте. В частности, использование бумажных билетов не дает возможности контролировать количество пассажиров, а вместе с тем — и оборот наличных.

Ожидается, что внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда позволит оценить реальный оборот средств и оценить обоснованность тарифов на перевозки и возможности обновления автопарка перевозчика.

Закон предлагает, в частности, установить обязательное обеспечение льготников электронными билетами.

Напомним, директор КП «Киевпастранс» Дмитрий Левченко недавно сообщал, что в столице электронные билеты будут вводить постепенно: сначала — в скоростных трамваях и электричках.

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