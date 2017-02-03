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19:53 (мск), источник: БЕЛТА

Президент Беларуси утвердил Государственную инвестиционную программу на 2017 год

С учетом инвестиционных возможностей республиканского бюджета программой предусматривается концентрация средств на объектах, вводимых в эксплуатацию в 2017 году, и на переходящих объектах с высокой степенью строительной готовности.

Источник: БЕЛТА

3 февраля, Минск /Алина Гришкевич — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля подписал указ № 37 «Об утверждении Государственной инвестиционной программы на 2017 год». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

С учетом инвестиционных возможностей республиканского бюджета программой предусматривается концентрация средств на объектах, вводимых в эксплуатацию в 2017 году, и на переходящих объектах с высокой степенью строительной готовности.

На финансирование 91 объекта, включенного в программу, в 2017 году предполагается направить Br379,45 млн, в том числе за счет государственных капитальных вложений — Br110,48 млн, средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития — Br110,09 млн, средств резервного фонда Президента Беларуси — Br62,77 млн, средств республиканского дорожного фонда — Br54,41 млн, средств на сохранение и расширение сельскохозяйственных угодий (объекты мелиорации) — Br41,7 млн.

Всего в текущем году предполагается ввести в эксплуатацию 34 объекта.

В соответствии с программой на 2017 год намечено начать финансирование строительства (реконструкции) 21 объекта, в том числе детского сада на 190 мест и физкультурно-оздоровительного центра в Островце, лыжероллерной трассы в Городке, общежития малосемейного типа в Добруше, 9 жилых домов для семей, воспитывающих детей-сирот. Из числа начинаемых строительством объектов 14 планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году. -0-

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