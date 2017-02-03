Чиновников в Приднестровье станет меньше

ТИРАСПОЛЬ, 3 фев — Sputnik, Ирина Ляхова. Штат Аппарата исполнительного органа Приднестровья будет сокращен на 15%, сообщили в правительственной пресс-службе. Ожидается, что этому примеру по сокращению численности сотрудников последуют и другие ведомства региона.

«Мы неоднократно говорили, что органы государственной власти должны стать компактнее и эффективнее. Начать решили с себя. Министерства и ведомства сейчас также формируют свою структуру и численность», — сказал и.о. руководителя Аппарата — заместитель главы Правительства Алексей Цуркан.