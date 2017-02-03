Чиновников в Приднестровье станет меньше
В Приднестровье началась оптимизация штатов, первым процедуру сокращения пройдет Аппарат исполнительного органа региона.
В Приднестровье началась оптимизация штатов, первым процедуру сокращения пройдет Аппарат исполнительного органа региона.
ТИРАСПОЛЬ, 3 фев — Sputnik, Ирина Ляхова. Штат Аппарата исполнительного органа Приднестровья будет сокращен на 15%, сообщили в правительственной
«Мы неоднократно говорили, что органы государственной власти должны стать компактнее и эффективнее. Начать решили с себя. Министерства и ведомства сейчас также формируют свою структуру и численность», — сказал и.о. руководителя Аппарата — заместитель главы Правительства Алексей Цуркан.
В Аппарате будет создано новое подразделение —