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20:21 (мск), источник: Sputnik.md

Чиновников в Приднестровье станет меньше

В Приднестровье началась оптимизация штатов, первым процедуру сокращения пройдет Аппарат исполнительного органа региона.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 3 фев — Sputnik, Ирина Ляхова. Штат Аппарата исполнительного органа Приднестровья будет сокращен на 15%, сообщили в правительственной пресс-службе. Ожидается, что этому примеру по сокращению численности сотрудников последуют и другие ведомства региона.

«Мы неоднократно говорили, что органы государственной власти должны стать компактнее и эффективнее. Начать решили с себя. Министерства и ведомства сейчас также формируют свою структуру и численность», — сказал и.о. руководителя Аппарата — заместитель главы Правительства Алексей Цуркан.

В Аппарате будет создано новое подразделение — контрольно-аналитическое управление. В него войдут два отдела — по финансово-экономическому контролю и аналитический.

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