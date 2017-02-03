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21:19 (мск), источник: 112.ua

Европарламент 6 февраля рассмотрит обострение ситуации в Авдеевке

Решение было принято на заседании Подкомитета по вопросам безопасности и обороны.

Источник: 112.ua

Европейский парламент принял решение 6 февраля рассмотреть обострение ситуации в Авдеевке. Об этом говорится в сообщении Представительства Украины при Евросоюзе на странице в Facebook.

«Европейский парламент принял решение 6 февраля рассмотреть обострение ситуации в Авдеевке. Решение было принято на заседании Подкомитета по вопросам безопасности и обороны с участием вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе», — сказано в сообщении.

Напомним, что вчера прошло заседание Совбеза ООН в связи с обострением ситуации на Донбассе. Представители стран Европы и США призвали к политическому решению конфликта и выполнению минских соглашений.

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