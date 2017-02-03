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21:49 (мск), источник: Tengrinews

Акишев рассказал о своих взаимоотношениях со СМИ

После появившихся слухах о задержании Данияра Акишева, в Национальном банке вынуждены были выступать с опровержением появившейся информации.

Источник: Tengrinews

Глава Национального банка РК Данияр Акишев ответил на вопрос журналистов о том, действительно ли СМИ мешают регулятору работать, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Я бы не ставил так вопрос, СМИ работают всегда на хорошем высокопрофессиональном уровне с Национальным банком, в первую очередь деловые СМИ, которые есть в Казахстане. Поэтому мы удовлетворены той работой, которая есть. Я думаю, Глава государства говорил о том, что если какая-то критика идет со стороны СМИ, она должна быть исключительно объективной», — ответил Данияр Акишев в ходе интервью телеканалу «Хабар 24».

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Глава Нацбанка подчеркнул, что не видит каких-то проблем связанных с деловыми средствами массовой информации, которые осуществляют свою деятельность на финансовом и валютном рынках.

«Но если эта критика не связана с непосредственной деятельностью Национального банка, и персонифицируется, то естественно тогда возникает вопрос: «а почему?», — в то же время заметил Акишев.

Напомним, после появившихся слухах о задержании Данияра Акишева, в Национальном банке вынуждены были выступать с опровержением появившейся информации и заявлять о возможности уголовного преследования за распространение недостоверной информации. В то же время в ходе расширенного заседания правительства 3 февраля Глава государства заступился за председателя Нацбанка, отметив, что полностью поддерживает работу Акишева.

«Я смотрю и вижу, чем больше Национальный Банк начинает наводить порядок, тем больше нападок на председателя. Никого не бойся, никого. Эти газеты, журналисты, их хозяева виноваты — мы примем меры к хозяевам, которые препятствуют в наведении порядка. Если кто будет вмешиваться, лезть, скажи мне фамилию», — посоветовал главному банкиру страны Назарбаев.

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