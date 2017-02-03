Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Восемь тысяч инфицированных. Репортаж «Медузы» из Орска — города с самым высоким в России уровнем ВИЧ
СМИ: Трамп отменил переговоры НАТО и Киева из-за России
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Необычные здания-спирали (фото)
За капремонтом можно будет следить по интернету
СМИ: возлюбленная олигарха хвастается откровенными снимками
"Ошиблись кандидатом": Путин о целях Киева в ДНР
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Нюша впервые рассказала о своем женихе
В Думе хотят «поставить на место» Киев за атаку на Донбасс – СМИ
Лавров о том, зачем Порошенко атакует Донбасс
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
8Испанские демоны пробуждают весну
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
21:47 (мск), источник: 112.ua

Порошенко выразил соболезнования семье мэра Луцка Николая Романюка в связи с его смертью

Николай Романюк скончался на 58-м году жизни.

Источник: 112.ua

Президент Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам мэра Луцка Николая Романюка в связи с его смертью, передает пресс-служба главы государства.

«Своей плодотворной деятельностью Николай Романюк внес значительный вклад в развитие Волынского края. В памяти всех, кто знал и работал с Николаем Ярославичем, он останется принципиальным и взвешенным политиком, патриотом и моральным авторитетом для многих соотечественников», — говорится в соболезновании.

Петр Порошенко отметил, что преждевременная смерть забрала талантливого управленца, заботливого мужа, прекрасного отца.

«Разделяю горе вашей семьи, глубоко сочувствую и скорблю вместе с вами», — добавил Порошенко.

Отметим, ранее соболезнования в связи со смертью мэра Луцка Николая Романюка выразил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Напомним, сегодня умер мэр Луцка Николай Романюк.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Спящие" ФЛП отойдут в прошлое, нужно платить налоги, - Розенко
Кремль ответил на критические высказывания Лукашенко в адрес РФ
Песков: Россия официально не признавала паспорта ДНР и ЛНР
Тариф «Платона» в апреле вырастет в два раза
Российские бомбардировщики поразили склады ИГ в Дейр-эз-Зоре
США объявили о пересмотре политики в отношении Кубы
СМИ: в Ингушетии задержан министр строительства
Иммиграцию в европейских странах показали на картах
Спорт
Последний шанс притормозить «Челси»: анонс матчей выходных Сейчас в это верится с трудом, но в сентябре прошлого года «Арсенал» за тайм раздавил «Челси» и отправил «синих» аж на восьмое место премьер-лиги
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
За капремонтом можно будет следить по интернету
Россияне будут благоустраивать дворы на субботниках
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь