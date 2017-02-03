В ООН сочли невозможным создание зон безопасности в Сирии

«Не следует тратить время на планирование этих зон: они не будут созданы потому, что в них не удастся сделать пребывание людей действительно безопасным», — приводит АР слова Гранди.

Верховный комиссар подчеркнул, что подобные инициативы, на его взгляд, пока что не подходят для Сирии.

«Будет гораздо лучше, если мы сосредоточимся на достижении мира, чтобы все были в безопасности. Вот что должно быть целью», — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «точно создаст зоны безопасности» в Сирии для беженцев и поручил Пентагону и госдепартаменту подготовить соответствующие планы.