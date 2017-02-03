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22:23 (мск), источник: Интерфакс

В ООН сочли невозможным создание зон безопасности в Сирии

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU — Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди подверг критике американскую инициативу по созданию зон безопасности на территории Сирии, сообщает в пятницу агентство АР.

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«Не следует тратить время на планирование этих зон: они не будут созданы потому, что в них не удастся сделать пребывание людей действительно безопасным», — приводит АР слова Гранди.

Верховный комиссар подчеркнул, что подобные инициативы, на его взгляд, пока что не подходят для Сирии.

«Будет гораздо лучше, если мы сосредоточимся на достижении мира, чтобы все были в безопасности. Вот что должно быть целью», — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «точно создаст зоны безопасности» в Сирии для беженцев и поручил Пентагону и госдепартаменту подготовить соответствующие планы.

Комментарии
3
Дроба
Мне очень интересно ваше выражение "мы уже начали"? Кто это мы? И что уже начали?
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Иван Петров
ООН всё больше становится похожей на сборище пикейных жилетов из Черноморска.
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игорь
Это конечно хорошо, мы уже начали, а СГА хорошо бы начать не с тех стран, где уже ИГИЛ не плохо по башке получило, а с тех, какие расфигарили и десятки лет не х рена не делали и там полная попа, а это Афган и Ирак с Ливией
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