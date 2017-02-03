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22:42 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Супрун рассказала о ситуации в Авдеевской больнице

Авдеевская городская больница работает в режиме чрезвычайной ситуации.

Источник: Telegraf.com.ua

Авдеевская городская больница в эти дни работает в режиме чрезвычайной ситуации, заведение обеспечено оперативным резервом медикаментов и медицинских изделий. Об этом сообщила на своей странице в Facebook в.а.министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Авдеевская городская больница работает в режиме чрезвычайной ситуации. Круглосуточно работает 4 хирурга и 3 анестезиолога. Развернуто три операционных, штат сформирован за счет гражданских местных врачей и групп усиления Минобороны. На сегодняшний день больница обеспечена оперативным резервом медикаментов и медицинских изделий», — отметила она.

По словам Супрун, электроснабжение больницы происходит от генератора резервного питания, который обеспечила ГСЧС, что позволяет учреждению функционировать без перебоев. Для круглосуточной работы сформированы 2 бригады экстренной медпомощи, в которых задействованы штатные работники Авдеевской подстанции экстренной медицинской помощи и медицинские работники, откомандированные из других регионов Украины.

Кроме того, сформирована военно-гражданская объединенная бригада для предоставления помощи как бойцам ВСУ, так и населению. После стабилизации состояния «тяжелых» пациентов в Авдеевке их будут эвакуировать в тыл — в Константиновскую, Мирноградскую и Покровскую больницы. Эвакуацию осуществляют военно-медицинская служба и волонтерские бригады (ASAP, Госпитальеры, Первый добровольческий мобильный госпиталь им. Николая Пирогова) в 66 военный полевой госпиталь, уточнила руководитель Минздрава.

«Благодаря согласованной работе волонтеров и работников госпиталя удается максимально быстро оказывать специализированную помощь раненым военным», — подчеркнула Супрун.

Она также проинформировала, что в первые часы обострения ситуации в Авдеевке Минздрав отправил в зону боевых действий главного специалиста Управления экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Александра Данилюка для обеспечения координации действий Минздрава, Минобороны, ГСЧС, местной администрации, волонтёрских и гуманитарных организаций. По словам Супрун, Данилюк имеет огромный опыт работы в зоне боевых действий: два года тому назад он как военный врач 128 отдельной горно-пехотной бригады спасал жизни военных под Дебальцево.

«Мы поддерживаем с Александром постоянный контакт, чтобы иметь наиболее актуальную информацию о состоянии предоставления медицинских услуг для гражданских и военных», — уверила руководитель Минздрава.

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