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23:07 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Харьковская «стена» на границе с Россией построена на 70%

На территории Харьковской области обустройство госграницы с РФ выполнено на 70 процентов.

Источник: Telegraf.com.ua

На территории Харьковской области продолжается инженерно-техническое обустройство государственной границы с РФ. Об этом заявил помощник начальника регионального управления Госпогранслужбы подполковник Эдуард Марков.

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«На территории Харьковской области инженерно-техническое обустройство госграницы выполнено на 70 процентов. В числе прочего на протяжении 166 км сооружен оборонительный вал высотой 2 м и ров размером 2,5 на 4 м. Обустроены четыре суперсовременные системы видео- и сенсорного наблюдения: в Двуречанском, Золочевском, Дергачевском и Великобурлукском районах. Также обустроены 12 наблюдательных башен, 8 из которых работают на солнечных батареях, а всего таких башен будет 22. В состоянии полной готовности — четыре боевых модулей “Тритон”, оснащенных не только системами видео- и сенсорного наблюдения и космической связью, но и боевыми расчетами. В этом году продолжается, в том числе, обустройство 3-х из 5-ти опорных пунктов для личного состава пограничной службы, и это при том, что на 2017 год Харьковщине выделено около 166 млн грн, а надо 800 млн», — отметил Марков.

По его словам, для реализации проекта обустройства госграницы с РФ Госпогранслужбе до 2018 года планировалось выделить 4 млрд грн.

«В 2015 году на реализацию проекта планировалось выделить 900 млн грн, но выделено 400 млн. План 2016 года — 1 млрд 200 млн грн, по факту выделено 200 млн. План 2017 года — 1 млрд 300 млн, выделено 200 млн. Недофинансирование — 2,5 млрд грн», — пояснил Марков.

По его словам, из-за недофинансирования проект уже продлен до 2020 года и может быть в очередной раз пролонгирован. Как сообщалось ранее, с 2015 года в Черниговской, Харьковской, Херсонской, Запорожской областях проводится обустройство границы с РФ по проекту «Европейский вал» (прежнее название «Стена»).

Комментарии
1
oleg ivanov
какая же отмывка денег, 4 миллиарда что бы поставить сетку... правда от чего она защитит, от бродячих собак, на даче забор из дерева и выглядит куда внушительнее
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