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00:26 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко уволил главу РГА, перебившего его во время выступления в Одессе

Глава Ширяевской ОГА Бойко 12 января перебил Петра Порошенко, когда президент говорил о выборах в объединенных территориальных общинах и резком увеличении их бюджетов.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко уволил пять глав районных государственных администраций, среди которых оказался и Тарас Бойко, с которым глава государства вступил в словесную перепалку в ходе брифинга в Одессе.

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Соответствующий указ № 20/2017-рп опубликован на сайте Администрации президента. «Освободить Бойко Тараса Орестовича от должности главы Ширяевской районной государственной администрации Одесской области согласно поданному им заявлению», — сказано в документе.

Глава Ширяевской ОГА Бойко 12 января перебил Порошенко, когда президент говорил о выборах в объединенных территориальных общинах и резком увеличении их бюджетов. После чего Порошенко вступил с ним в словесную перепалку.

«Опустите руку. Вам плохо? Вы потом когда будете президентом, то я вас приглашу и вы выступите вместо меня», — заявил Порошенко чиновнику.

Прошенко прибыл в Одессу, чтобы представить нового главу Одесской ОГА Максима Степанова.

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