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00:47 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Иванка Трамп заблокировала проект указа президента США по дискриминации ЛГБТ

Дочь Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер заблокировали готовившийся проект указа президента США по сокращению прав ЛГБТ-сообщества, сообщает газета Politico.

Источник: AP 2016

По данным издания, администрация американского лидера подготовила документ, который должен был отменить введенные Бараком Обамой требования по запрещению дискриминации гомосексуалистов на рабочем месте. Однако госпожа Трамп и господин Кушнер не допустили подписания указа.

В Белом доме изданию сообщили, что в действительности существовал некий «черновик», который содержал «ряд идей». Однако его текст «необязательно» соответствовал ходу мыслей президента, а потому вероятность его подписания была крайне мала.

Напомним, после вступления Дональда Трампа в должность с официального сайта Белого дома были удалены разделы об ЛГБТ-сообществе и проблемах изменения климата. Позднее президент, однако, отмечал, что не планирует упразднять указ Барака Обамы о правах ЛГБТ-сообщества.

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