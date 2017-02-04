Иванка Трамп заблокировала проект указа президента США по дискриминации ЛГБТ
Дочь Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер заблокировали готовившийся проект указа президента США по сокращению прав
Дочь Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер заблокировали готовившийся проект указа президента США по сокращению прав
По данным издания, администрация американского лидера подготовила документ, который должен был отменить введенные Бараком Обамой требования по запрещению дискриминации гомосексуалистов на рабочем месте. Однако госпожа Трамп и господин Кушнер не допустили подписания указа.
В Белом доме изданию сообщили, что в действительности существовал некий «черновик», который содержал «ряд идей». Однако его текст «необязательно» соответствовал ходу мыслей президента, а потому вероятность его подписания была крайне мала.
Напомним, после вступления Дональда Трампа в должность с официального сайта Белого дома были удалены разделы об