Могерини заявила о необходимости прекратить бои на Украине

Ранее МИД РФ сообщил, что Лавров в пятницу в ходе телефонного разговора с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини обсудил ситуацию в Ливии, проблематику сирийского урегулирования, обострение обстановки на Украине, положение на Балканах.
Министр также договорился о возможности проведения двусторонней встречи «на полях одного из предстоящих многосторонних мероприятий для более предметного рассмотрения возможностей взаимодействия по международным и региональным проблемам и в целом состояния дел в отношениях между Россией и ЕС».
ЕС, в свою очередь, сообщил, что стороны обсудили «ситуацию в Ливии и перспективы политического соглашения», тогда как по Сирии «Лавров сообщил Могерини о недавних переговорах в Астане, а высокий представитель — вице-председатель (Еврокомиссии) проинформировала министра о европейской инициативе (контактов) с региональными игроками и предстоящей брюссельской конференции по Сирии».
«Могерини и Лавров подробно обсудили эскалацию насилия на востоке Украины. Высокий представитель — вице-председатель заявила о необходимости немедленного прекращения боев и о работе над полной имплементацией минских соглашений», — говорится в заявлении.
В документе подтверждается, что глава МИД РФ и глава дипломатии ЕС договорились о встрече «в течение ближайших недель».
Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действиями Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности. При этом у РФ есть достоверные сведения, что атаку в районе Авдеевки начали украинские «самостийные отряды», а ВС Украины ее поддержали.