Могерини заявила о необходимости прекратить бои на Украине

Ранее МИД РФ сообщил, что Лавров в пятницу в ходе телефонного разговора с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини обсудил ситуацию в Ливии, проблематику сирийского урегулирования, обострение обстановки на Украине, положение на Балканах.

Министр также договорился о возможности проведения двусторонней встречи «на полях одного из предстоящих многосторонних мероприятий для более предметного рассмотрения возможностей взаимодействия по международным и региональным проблемам и в целом состояния дел в отношениях между Россией и ЕС».

ЕС, в свою очередь, сообщил, что стороны обсудили «ситуацию в Ливии и перспективы политического соглашения», тогда как по Сирии «Лавров сообщил Могерини о недавних переговорах в Астане, а высокий представитель — вице-председатель (Еврокомиссии) проинформировала министра о европейской инициативе (контактов) с региональными игроками и предстоящей брюссельской конференции по Сирии».