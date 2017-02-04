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00:54 (мск), источник: РИА Новости

Могерини заявила о необходимости прекратить бои на Украине

БРЮССЕЛЬ, 4 фев — РИА Новости, Владимир Добровольский. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подробно обсудила с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым обострение ситуации на Украине и заявила о необходимости немедленно прекратить бои, говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

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Ранее МИД РФ сообщил, что Лавров в пятницу в ходе телефонного разговора с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини обсудил ситуацию в Ливии, проблематику сирийского урегулирования, обострение обстановки на Украине, положение на Балканах.

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Министр также договорился о возможности проведения двусторонней встречи «на полях одного из предстоящих многосторонних мероприятий для более предметного рассмотрения возможностей взаимодействия по международным и региональным проблемам и в целом состояния дел в отношениях между Россией и ЕС».

ЕС, в свою очередь, сообщил, что стороны обсудили «ситуацию в Ливии и перспективы политического соглашения», тогда как по Сирии «Лавров сообщил Могерини о недавних переговорах в Астане, а высокий представитель — вице-председатель (Еврокомиссии) проинформировала министра о европейской инициативе (контактов) с региональными игроками и предстоящей брюссельской конференции по Сирии».

«Могерини и Лавров подробно обсудили эскалацию насилия на востоке Украины. Высокий представитель — вице-председатель заявила о необходимости немедленного прекращения боев и о работе над полной имплементацией минских соглашений», — говорится в заявлении.

В документе подтверждается, что глава МИД РФ и глава дипломатии ЕС договорились о встрече «в течение ближайших недель».

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действиями Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности. При этом у РФ есть достоверные сведения, что атаку в районе Авдеевки начали украинские «самостийные отряды», а ВС Украины ее поддержали.

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