Федеральный судья в Сиэтле приостановил действие антииммиграционного указа Дональда Трампа

Трамп показывает на камеру подписанные указы. Что он мог там нарисовать?

Ранее федеральный судья в Виргинии вынесла постановление об обязательной публикации Белым домом списка лиц, которым было отказано во въезде из-за действия антииммиграционного указа Дональда Трампа. Как сообщает Reuters, решение было принято по иску прокуроров четырех штатов, оспаривающих документ. Судья Леони Бринкема потребовала от администрации США внести в перечень также тех, кто «был выдворен за пределы Соединенных Штатов».

В то же время федеральный суд в Бостоне отказал истцам в корректировке указа. Согласно решению, те иммигранты, которым въезд США запрещен, не могут в виде исключения прибыть на территорию страны.

Напомним, 28 января Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезжать в США мигрантам на четыре месяца, а прибывающим из Сирии — на неопределенный срок. Указ также вводит запрет на въезд гражданам семи мусульманских стран — Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Некоммерческая организация Американский союз гражданских свобод (ACLU) подала иск в федеральный суд в Сиэтле против иммиграционного указа, изданного президентом США Дональдом Трампом. Авторы иска и их сторонники называют указ «неконституционным», так как он, по их мнению, нарушает права человека.