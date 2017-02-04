Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Метро перестало влиять на цену московских квартир
От боли в спине не помогают никакие лекарства
В Кремле прокомментировали отчет ОБСЕ о ситуации в Донбассе
Огромный 3-х километровый разлом появился в США (видео)
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Штрафы за недострой предложили отменить
СМИ: возлюбленная олигарха хвастается откровенными снимками
"Ошиблись кандидатом": Путин о целях Киева в ДНР
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Кайли Миноуг бросила жениха из-за измен
В Думе хотят «поставить на место» Киев за атаку на Донбасс – СМИ
Лавров о том, зачем Порошенко атакует Донбасс
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
8Испанские демоны пробуждают весну
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
20Ситуация на юго-востоке Украины
03:24 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Федеральный судья в Сиэтле приостановил действие антииммиграционного указа Дональда Трампа

Федеральный судья в Сиэтле временно приостановил действие антииммиграционного указа Дональда Трампа, который запрещает въезд в США уроженцам семи мусульманских государств.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Председатель суда не счел обоснованным протест министерства юстиции страны, отметив, что штаты обладают правом оспаривать любые действия федерального правительства, передает AP.

Читайте также
Трамп показывает на камеру подписанные указы. Что он мог там нарисовать?

Ранее федеральный судья в Виргинии вынесла постановление об обязательной публикации Белым домом списка лиц, которым было отказано во въезде из-за действия антииммиграционного указа Дональда Трампа. Как сообщает Reuters, решение было принято по иску прокуроров четырех штатов, оспаривающих документ. Судья Леони Бринкема потребовала от администрации США внести в перечень также тех, кто «был выдворен за пределы Соединенных Штатов».

В то же время федеральный суд в Бостоне отказал истцам в корректировке указа. Согласно решению, те иммигранты, которым въезд США запрещен, не могут в виде исключения прибыть на территорию страны.

Напомним, 28 января Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезжать в США мигрантам на четыре месяца, а прибывающим из Сирии — на неопределенный срок. Указ также вводит запрет на въезд гражданам семи мусульманских стран — Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Некоммерческая организация Американский союз гражданских свобод (ACLU) подала иск в федеральный суд в Сиэтле против иммиграционного указа, изданного президентом США Дональдом Трампом. Авторы иска и их сторонники называют указ «неконституционным», так как он, по их мнению, нарушает права человека.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Американцев позвали в Сочи
Могерини заявила о необходимости прекратить бои на Украине
США выступают против расширения поставок газа из России в ЕС
В ООН раскритиковали план США создать зоны безопасности в Сирии
США объявили о пересмотре политики в отношении Кубы
СМИ: в Ингушетии задержан министр строительства
«Гречневый кризис»: неурожай или паника?
Спорт
Судьи довели Знарка и Разина, а Мозякин нацелился на 50 голов Мозякин отметился хет-триком и рекордом, ЦСКА нанёс поражение «Салавату», Разина удалили до конца матча, а «Трактор» уже в плей-офф
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Штрафы за недострой предложили отменить
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь