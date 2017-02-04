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09:36 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Минвостокразвития собирает предложения для деловой программы ВЭФ-2017

Прием основных идей и направлений по проведению мероприятия ведется на официальном сайте форума.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 4 февраля, PrimaMedia.

Прием предложений по тематическому наполнению деловой программы, а также организации и проведению мероприятий предстоящего ВЭФ-2017 ведется на официальном сайте форума. Мероприятие пройдет 6—7 сентября во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Как отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, Восточный экономический форум стал крупнейшей международной площадкой, на которой происходит обмен мнениями, обсуждаются уже реализуемые проекты или бизнес-идеи.

«Это рабочий инструмент для развития всего макрорегиона. Поэтому важно, чтобы все предложения бизнеса, общественности и экспертов были учтены. Мы открыты и ждем новых предложений», — сказал Александр Галушка.

Минвостокразвития России приглашает принять участие в формировании основных направлений деловой программы ВЭФ-2017 представителей российских и зарубежных деловых кругов, регионального бизнес-сообщества, отраслевых ассоциаций и общественных организаций.

Напомним, второй Восточный экономический форум собрал 4,6 тысяч представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Центральное мероприятие Форума — пленарное заседание «Открывая Дальний Восток» — прошло с участием Президента России, лидеров Японии и Республики Корея. Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

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