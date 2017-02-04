Постпреды России и США при ООН провели переговоры в Нью-Йорке

В ходе переговоров «с обеих сторон было выражено намерение тесно взаимодействовать в ООН в соответствии с настроем своих столиц», сообщили в представительстве России при Организации объединенных наций.

Ранее в ходе заседания Совета Безопасности ООН Виталий Чуркин отметил, что от работы госпожи Хейли будет зависеть выполнение функций Совбеза. Также российский дипломат пожелал успеха своей американской коллеге. Никки Хейли отметила, что хотела бы, «чтобы наши отношения с Россией были лучше», однако указала, что «мрачная ситуация на востоке Украины требует явного и четкого осуждения российских действий».