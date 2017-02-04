Статус ГУ МЧС по Хабаровскому краю повысят в связи с ликвидацией ДВРЦ

В рамках ведомственной реформы Главное управление МЧС по Хабаровскому краю получит больше полномочий, сообщает портал «Губерния». Об этом на пресс-конференции в пятницу, 3 февраля рассказал начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко.

«Указом президента оно будет на ранг выше, чем все остальные управления в ДФО. Введена должность первого заместителя начальника в виде генерал-майора, а был полковник. Здесь будет базовое управление для работы», — отметил Сергей Диденко.

По информации Интерфакса, сокращение в рядах ДВРЦ затронет более 300 человек.

«Будет сокращено порядка 320 человек. Будем разговаривать с губернатором Хабаровского края, с мэром города, с полномочным представителем, чтобы оказать максимальную помощь по трудоустройству людей, желательно, конечно, по профилю», — сказал Сергей Диденко.

Сокращены будут сотрудники управления ДВРЦ и Центра управления в кризисных ситуациях. Подчиненные ДВРЦ авиационно-спасательный центр, Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд, хабаровский и камчатский спасцентры останутся в прежнем составе.

Высвобождаемыми сотрудниками планируют усилить существующие структуры. Также речь идет о возможном создании новых дополнительных отрядов.

Напомним, региональные подразделения МЧС Дальнего Востока с 1 февраля вошли в состав Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России, базирующегося в Красноярске, ДВРЦ при этом ликвидируется. Реформирование структуры МЧС ведется в соответствии с поручением президента РФ, постановлением правительства и на основании распорядительных документов МЧС России.