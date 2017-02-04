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05:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Киев заметил у России раздражение от успехов Украины

Стабилизация украинской экономики раздражает Россию. Так прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что причиной обострения конфликта в Донбассе послужила нужда Киева в деньгах, замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев, передает «Украинская правда».

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«Я понимаю раздражение тем, что сейчас у нас есть и макрофинансовая стабилизация, и в банковском секторе, поэтому я не исключаю, что эта эскалация напряженности связана с тем, чтобы дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию на Украине и попытаться путем военных провокаций на Донбассе отвлечь внимание и ресурсы от демократических и экономических реформ в нашем государстве», — заявил чиновник.

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Елисеев выразил мнение, что Украина за счет роста экономики демонстрирует свою успешность. «Поэтому логично, что в Украину сейчас идут деньги», — добавил он.

Замглавы администрации Порошенко также обвинил Россию в том, что она якобы пытается «дискредитировать Украину и ее успехи» с целью лишить ее поддержки Запада.

2 февраля президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с венгерским премьером Виктором Орбаном отметил, что причиной обострения конфликта в Донбассе послужила нужда Киева в финансовой помощи и желание украинских властей представить себя жертвой в глазах европейских партнеров. Российский лидер добавил, что к возобновлению боевых действий также привели и внутренние факторы на Украине, в том числе неудачи власти в социальной и экономической политике.

Путин также выразил убеждение, что обострение конфликта в Донбассе спровоцировано украинскими властями, которые хотят отказаться от минских соглашений.

Очередная эскалация конфликта в Донбассе в районе Донецка началась после попытки ВСУ перейти в наступление в конце января. Бои, развернувшиеся под Авдеевкой, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории ДНР.

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