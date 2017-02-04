Мэттис назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма
ТОКИО, 4 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Министр обороны США Джеймс Мэттис назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма. Соответствующее заявление он сделал на
ТОКИО, 4 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Министр обороны США Джеймс Мэттис назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма. Соответствующее заявление он сделал на
«Что касается проблемы Ирана, то это государство является одним из главных спонсоров мирового терроризма. Нам необходимо донести это до Ирана», — сказал глава Пентагона.
Вместе с тем Мэттис добавил, что «не видит необходимости увеличивать американское военное присутствие на Ближнем Востоке в связи с проблемой Ирана».
США в пятницу расширили санкции по Ирану, добавив в черные списки 13 человек и 12 структур. Данные ограничения вводятся против тех, кто причастен к программе разработки Тегераном баллистических ракет или же