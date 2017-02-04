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06:05 (мск), источник: ТАСС

Мэттис назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма

ТОКИО, 4 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Министр обороны США Джеймс Мэттис назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Токио по итогам встречи с японской коллегой Томоми Инадой.

Источник: Reuters

«Что касается проблемы Ирана, то это государство является одним из главных спонсоров мирового терроризма. Нам необходимо донести это до Ирана», — сказал глава Пентагона.

Вместе с тем Мэттис добавил, что «не видит необходимости увеличивать американское военное присутствие на Ближнем Востоке в связи с проблемой Ирана».

США в пятницу расширили санкции по Ирану, добавив в черные списки 13 человек и 12 структур. Данные ограничения вводятся против тех, кто причастен к программе разработки Тегераном баллистических ракет или же каким-либо образом оказывает поддержку Корпусу «стражей исламской революции» (КСИР, элитные части иранских ВС). Иран в свою очередь пригрозил принять ответные меры.

Комментарии
3
Хан Югры
Лично я считаю главными спонсорами терроризма: 1) США 2) Саудовская Аравия 3) Катар 4) Турция 5) Украина... Но, США - это не просто главный спонсор терроризма, это родная мать всего мирового терроризма и всех войн на Земле, которые сейчас идут в разных странах мира.
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Зина Зина
Командование ИГИЛа из Израиля.
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Непрощённый Непрощённый
Хан - полностью с вами согласен - Темник шестого тумена)))))))))))))))))))))))))))
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