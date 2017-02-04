Мэттис назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма

«Что касается проблемы Ирана, то это государство является одним из главных спонсоров мирового терроризма. Нам необходимо донести это до Ирана», — сказал глава Пентагона.

Вместе с тем Мэттис добавил, что «не видит необходимости увеличивать американское военное присутствие на Ближнем Востоке в связи с проблемой Ирана».