Гражданам попавших в список Трампа стран разрешили въезд в США

В связи с приостановкой действия указа возвращен прежний порядок въезда иностранцев в США. Авиаперевозчикам разрешено брать на борт граждан стран, попавших под действие решения администрации Трампа, при наличии у них американской визы.

В Белом доме отметили, что считают запрет «законным и уместным». Министерство юстиции экстренно обжалует решение судьи из Сиэтла, чтобы восстановить действие указа.

О вердикте суда уведомлен Государственный департамент США. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что в настоящее время вместе с Департаментом внутренней безопасности выясняют, каким образом судебное постановление скажется на указе Трампа.

3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт временно заблокировал действие на территории США указа президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики. Ранее в тот же день временно ограничила действие указа Трампа судья Восточного округа Мичигана Виктория Робертс.

27 января Трамп подписал указ о запрете въезда в страну гражданам семи государств, в которых ислам является господствующей религией: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Помимо этого, на 120 дней он приостановил прием беженцев из Сирии. Решение вызвало массовые протесты.

Документ вызвал неоднозначную реакцию не только в США, но и по всему миру. Члены сената от Демократической партии заявили о намерении предложить для обсуждения законопроект, который позволил бы отменить документ. Генеральные прокуроры 15 американских штатов назвали решение главы государства незаконным.