Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
В МЧС назвали причину увольнения 13 генералов
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Штрафы за недострой предложили отменить
СМИ: возлюбленная олигарха хвастается откровенными снимками
"Ошиблись кандидатом": Путин о целях Киева в ДНР
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Нюша впервые рассказала о своем женихе
В Думе хотят «поставить на место» Киев за атаку на Донбасс – СМИ
Лавров о том, зачем Порошенко атакует Донбасс
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
14События недели в фотографиях
06:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Гражданам попавших в список Трампа стран разрешили въезд в США

Таможенная и пограничная службы США на основании постановления федерального судьи Сиэтла разрешили авиакомпаниям перевозки пассажиров из стран, попавших под действие указа президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики. Об этом сообщает в субботу, 4 февраля, Reuters.

14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

В связи с приостановкой действия указа возвращен прежний порядок въезда иностранцев в США. Авиаперевозчикам разрешено брать на борт граждан стран, попавших под действие решения администрации Трампа, при наличии у них американской визы.

В Белом доме отметили, что считают запрет «законным и уместным». Министерство юстиции экстренно обжалует решение судьи из Сиэтла, чтобы восстановить действие указа.

О вердикте суда уведомлен Государственный департамент США. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что в настоящее время вместе с Департаментом внутренней безопасности выясняют, каким образом судебное постановление скажется на указе Трампа.

3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт временно заблокировал действие на территории США указа президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики. Ранее в тот же день временно ограничила действие указа Трампа судья Восточного округа Мичигана Виктория Робертс.

27 января Трамп подписал указ о запрете въезда в страну гражданам семи государств, в которых ислам является господствующей религией: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Помимо этого, на 120 дней он приостановил прием беженцев из Сирии. Решение вызвало массовые протесты.

Документ вызвал неоднозначную реакцию не только в США, но и по всему миру. Члены сената от Демократической партии заявили о намерении предложить для обсуждения законопроект, который позволил бы отменить документ. Генеральные прокуроры 15 американских штатов назвали решение главы государства незаконным.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Савченко: Порошенко - враг народа
Судья в Сиэтле приостановил действие миграционного указа Трампа
Киев заметил у России раздражение от успехов Украины
США выступают против расширения поставок газа из России в ЕС
В ООН раскритиковали план США создать зоны безопасности в Сирии
Мэттис назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма
СМИ: в Ингушетии задержан министр строительства
«Гречневый кризис»: неурожай или паника?
Спорт
Судьи довели Знарка и Разина, а Мозякин нацелился на 50 голов Мозякин отметился хет-триком и рекордом, ЦСКА нанёс поражение «Салавату», Разина удалили до конца матча, а «Трактор» уже в плей-офф
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
В Москве увеличат налог на жилье
Необычные здания-спирали (фото)
Россияне будут благоустраивать дворы на субботниках
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь