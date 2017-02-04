4 февраля Порошенко проведет переговоры с Трампом по телефону
При этом уточняется, что глава Белого дома будет разговаривать с украинским лидером из своего имения
При этом уточняется, что глава Белого дома будет разговаривать с украинским лидером из своего имения
Глава Белого дома Дональд Трамп и Президент Украины Петр Порошенко запланировали разговор по телефону на субботу, 4 февраля, сообщила в пятницу вечером
«В 16:45 (в Киеве 23.45. — Ред.) разговор с Президентом Украины Петром Порошенко», — отмечается в сообщении о графике работы президента США Дональда Трампа на субботу.
При этом уточняется, что глава Белого дома будет разговаривать с украинским лидером из своего имения
Кроме того, в этот же день Дональд Трамп будет говорить с