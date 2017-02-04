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07:39 (мск), источник: Telegraf.com.ua

4 февраля Порошенко проведет переговоры с Трампом по телефону

При этом уточняется, что глава Белого дома будет разговаривать с украинским лидером из своего имения Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Источник: Telegraf.com.ua

Глава Белого дома Дональд Трамп и Президент Украины Петр Порошенко запланировали разговор по телефону на субботу, 4 февраля, сообщила в пятницу вечером пресс-служба Белого дома.

«В 16:45 (в Киеве 23.45. — Ред.) разговор с Президентом Украины Петром Порошенко», — отмечается в сообщении о графике работы президента США Дональда Трампа на субботу.

При этом уточняется, что глава Белого дома будет разговаривать с украинским лидером из своего имения Мар-а-Лаго в штате Флорида, где он будет находиться в течение выходных.

Кроме того, в этот же день Дональд Трамп будет говорить с премьер-министром Италии Паоло Джентилони.

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