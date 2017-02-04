Политолог: Кадровая рокировка, возможно, Тасмагамбетову на пользу

«Очередной дебют, как с должностью министра обороны несколько лет назад. А так в принципе уже все протестировал. И если сравнивать его нынешнее назначение с той позицией вице-премьера (даже не первого) которую он оставляет, то эта кадровая рокировка, возможно, ему на пользу», — написал Сатпаев.

Сатпаев отметил, что у Имангали Тасмагамбетова дипломатического опыта еще не было.

Казахстанский политолог Досым Сатпаев прокомментировал назначения Имангали Тасмагамбетова на должность посла Казахстана в России на странице в Facebook, передает NUR.KZ.

«Вместо мальчика для битья в роли вице-премьера (тем более после решения президента перевесить всю ответственность за социально-экономическую политику на правительство), лучше быть глазами и ушами у северного соседа.

К тому же хорошая возможность переждать очередную бурю внутри элиты. Судя по всему, последние аресты внутри нее, были еще цветочками. Нервозность нарастает.

Многих чиновников наверное напрягло желание президента найти «пятую колонну» в структурах государственной власти, а также решение создать специальную комиссию для рассмотрения фактов преступного и халатного отношения к государственным средствам, — заключил политолог.