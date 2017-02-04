Политолог: Кадровая рокировка, возможно, Тасмагамбетову на пользу
Эксперт прокомментировал назначение бывшего
Эксперт прокомментировал назначение бывшего
Казахстанский политолог Досым Сатпаев прокомментировал назначения Имангали Тасмагамбетова на должность посла Казахстана в России на странице в Facebook, передает NUR.KZ.
Сатпаев отметил, что у Имангали Тасмагамбетова дипломатического опыта еще не было.
«Очередной дебют, как с должностью министра обороны несколько лет назад. А так в принципе уже все протестировал. И если сравнивать его нынешнее назначение с той позицией
«Вместо мальчика для битья в роли
К тому же хорошая возможность переждать очередную бурю внутри элиты. Судя по всему, последние аресты внутри нее, были еще цветочками. Нервозность нарастает.
Многих чиновников наверное напрягло желание президента найти «пятую колонну» в структурах государственной власти, а также решение создать специальную комиссию для рассмотрения фактов преступного и халатного отношения к государственным средствам, — заключил политолог.
Напомним, ранее мы сообщали, что президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев назначил Имангали Тасмагамбетова послом Республики Казахстан в Российской Федерации, освободив его от от должности заместителя