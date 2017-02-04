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11:28 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

При взрыве автомобиля в Луганске погиб начальник управления милиции ЛНР

В пресс-службе народной милиции ЛНР сообщили, что была взорвана машина начальника управления народной милиции ЛНР Олега Анащенко. Взрыв произошел в районе квартала Мирный.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Подорванный в субботу в Луганске автомобиль принадлежал начальнику управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики полковнику Олегу Анащенко, сообщили РИА Новости в пресс-службе народной милиции.

Сообщается, что два находившихся в машине человека погибли.

«Взорвали машину начальника управления народной милиции ЛНР Олега Анащенко», — сообщили агентству в пресс-службе народной милиции.

Собеседник агентства уточнил, что взрыв произошел в районе квартала Мирный.

«В машине было два человека, оба погибли, по предварительным данным, одним из них был Анащенко», — добавил представитель ведомства.

Ранее источник в силовых структурах города сообщил РИА Новости, что около 8 утра прогремел взрыв на одной из улиц в районе центра города. Очевидцы сообщили, что взорван внедорожник марки Toyota.

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