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10:37 (мск), источник: Tengrinews

Султанов высказался о критике Назарбаева

Министр финансов Бахыт Султанов признал справедливость критики Нурсултана Назарбаева и пообещал «улучшать свою работу».

Источник: Tengrinews

Министр финансов республики Бахыт Султанов признал справедливость критики Нурсултана Назарбаева и пообещал «улучшать свою работу», передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ходе расширенного заседания правительства 3 февраля Президент, говоря об экономии госсредств, пригрозил третьим предупреждением министру Султанову.

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«Это конечно же моя задача — обеспечивать постоянно эффективность расходов, поскольку функционально в Министерстве финансов находится как и планирование бюджета, так и обеспечение исполнения, контроль за использованием, организации процессов государственных закупок. Все эти процессы в наших полномочиях и моя задача, конечно, обеспечить повышение эффективности этих функций. Справедливая критика, как всегда мы будем улучшать свою работу», — прокомментировал Султанов сегодня после заседания правительства.

По его словам, все годы кризиса министерство занималось оптимизацией расходов.

«В целом на 1,5 триллиона тенге были оптимизированы расходы, и они были замещены более эффективными расходами, влияющими на экономический рост и создание рабочих мест, это программа “Нуры жол” и антикризисная программа поэтому наша задача — дальше углублять. И это на межбюджетные отношения, на уровень регионов была четкая задача поставлена о том, что чтобы продолжить финансовую децентрализацию, не концентрировать расходы на уровне областей», — пояснил министр.

Напомним, Президент страны ранее уже делал предупреждения министру финансов.

«Я один раз говорил тебе искать пути рационального использования госсредств. Вот теперь второе даю предупреждение. Смотри, третье для тебя будет очень плачевным», — заявил накануне Нурсултан Назарбаев.

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