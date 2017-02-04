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13:37 (мск), источник: РИА Новости

Иранские элитные подразделения приступили к учениям, «презирая санкции»

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) в субботу приступил к проведению учений в провинции Семнан на фоне введенных санкций со стороны США после испытания Тегераном баллистической ракеты.

Источник: AP 2016

Согласно сайту элитных подразделений Sepahnews, учения военно-космических сил КСИР, начавшиеся в субботу утром, нацелены продемонстрировать готовность Ирана противостоять угрозам.

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В лозунге, под которым проходят учения, фигурируют слова «презрение к санкциям и угрозам». В ходе маневров будут использованы различные ракетные и радиолокационные системы иранского производства.

Иран 29 января провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Испытательный пуск был произведен в окрестностях города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорваться. Глава Минобороны Ирана Хосейн Дехган назвал испытания успешными.

В ответ на действия Тегерана США в пятницу расширили санкционный список, включив в него 13 физических лиц — граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ.

Санкции касаются иранской программы создания баллистических ракет и поддержки ливанской шиитской группировки «Хезболлах», которую Вашингтон считает террористической.

Комментарии
7
Моше Брикман
США лицемеры которые из себя ни чего по существу не представляют.Они внушали лет 20 то что они держава и тд.Печатали денег сколько им нужно и вот и долги которых нет ни у кого в мире.Все кто был союзником США рано или поздно были реданы.Они захватили чужой континент и из коренных жителей сделали рабов.Сейчас им нужна война с Китаем.Для того чтоб списать долги .Но это всегда так было во все времена.Использовали несчастную и обиженную "нацию" Украинцев.Котором внушили угостили булочками и вперед.А самое смешное это когда хохлы шли с транспорантом и кричали Украина для геев.позор да и только.
Единственная это Россия которая всегда противостоит США.И плевали русские на санкции.Белорусы 25 лет в санкциях и им все равно.
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эльшат мехтиев
А я как военный смотрю на фото и вижу какая у них уникальная экипировка и форма ИраноUSA!))
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игорь
Я сам всегда говорю развели дармоедов, менеджер на менеджере, не кто не чего не производит, только купи продай
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