Минсельхоз РФ о «деле» Данкверта: это поспешное решение Лукашенко

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Беларусь не хочет решать вопрос нарушений при поставках продуктов питания в Россию, а заявления президента страны Александра Лукашенко о возбуждении дела в отношении главы Россельхознадзора — поспешный вывод, заявил замглавы Минсельхоза РФ Евгений Громыко.

Лукашенко: за нанесение ущерба Беларуси надо возбудить уголовное дело на Данкверта

В пятницу в Минске во время «Большого разговора» белорусский лидер сказал, что против Данкверта нужно возбудить уголовное дело — он якобы препятствует поставкам продовольствия из Беларуси в России, нанося тем самым ущерб республике.

«Дисциплины с той стороны нет. Я думаю, что это поспешный вывод, надо активнее работать службам и комиссиям» — сказал Громыко.

Он также отметил, что основной причиной запрета поставок с многих белорусский предприятий — нежелание Беларуси последовательно и системно решать системные проблемы надзорности.

«Мы обращали внимание белорусской стороны на системные меры, а они — на конкретные предприятия», — добавил Громыко.

По его словам замминистра, предусмотренная протоколом 2014 года совместная информационная система контроля груза в Беларуси до сих пор не внедрена и ни один белорусский ветинспектор не был наказан или уволен из-за допущенных нарушений.

«Данкверта уже кто угодно и не увольнял, и в суды не подавал, но пока все суды мы выигрываем», — заявил Громыко.