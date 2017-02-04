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14:20 (мск), источник: Noi.md

Украина благодарна молдавскому народу и правительству

Посольство Украины выразило благодарность гражданам Молдовы, которые солидарны с украинским народом, а также правительству РМ за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Источник: Noi.md

В заявлении посольства по поводу эскалации ситуации на Донбассе отмечается, что «с конца января, нарушая режим тишины, контролируемые Россией боевики активизировали военные действия против Вооруженных сил Украины по всей линии разграничения на востоке страны и город Авдеевка (Донецкая область) стал эпицентром противостояния».

«Враг старается уничтожить всю инфраструктуру, оставить без тепла, электроэнергии и воды мирных жителей, парализовать жизнедеятельность 16-тысячного города. Пророссийские боевики ведут обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями РСЗО “Град”, артиллерии калибра 152 и 122 мм, минометов 120 и 82 мм, танков, а также из стрелкового оружия. Ежедневно они выпускают по несколько сотен снарядов и мин. Огонь, в том числе, направлен на одно из стратегических предприятий Украины — Авдеевский коксохимический комбинат, который не только обеспечивает жизнедеятельность города и предоставляет более 4 тыс. рабочих мест, но и является объектом повышенной экологической опасности», — сообщило посольство.

По его словам, атаки на Авдеевку и другие населенные пункты являются актом «незаконного, беспричинного и масштабного разрушения, неоправданного военной необходимостью».

«Власти Украины принимают все меры по недопущению гуманитарной катастрофы: развернуты пункты обогрева и питания, проводится эвакуация местного населения, в первую очередь детей, женщин, инвалидов. Осуществляются работы по восстановлению снабжения города теплом, водой и электроэнергией, которые террористы пытаются сорвать», — говорится в документе.

В нем выражена благодарность мировому сообществу «за понимание, политическую и гуманитарную поддержку, а также за призывы к России прекратить агрессию против Украины».

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