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14:17 (мск), источник: Actualitati.md

Столичные власти не знают сколько в Кишиневе дорожных указателей

Тем не менее, они планируют установку еще 95 новых дорожных указателей в Кишиневе — на главных улицах и на въезде-выезде. Схему оптимального распределения знаков составила Национальная патрульная инспекция, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

По словам полиции, основная цель — упорядочить движение транспорта в городе. Кром этого, они уточняют, что без знаков труднее всего разобраться водителям, проезжающим Кишинев транзитом.

Они не знают, где свернуть, чтобы попасть в другие населенные пункты Молдовы. Нужны указатели выезда на трассу M2 — в сторону Сорок, на национальную трассу М1 — в Леушены, в другие направления, — заявилглавный специалист НПИ андриан Гавдюк.

Умиляет тот факт, что столичные власти не знают сколько сейчас в Кишиневе знаков.

По их словам, это очень запутанная схема, но обещают, что большинство старых указателей заменят.

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