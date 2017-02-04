Столичные власти не знают сколько в Кишиневе дорожных указателей

По словам полиции, основная цель — упорядочить движение транспорта в городе. Кром этого, они уточняют, что без знаков труднее всего разобраться водителям, проезжающим Кишинев транзитом.

Они не знают, где свернуть, чтобы попасть в другие населенные пункты Молдовы. Нужны указатели выезда на трассу M2 — в сторону Сорок, на национальную трассу М1 — в Леушены, в другие направления, — заявилглавный специалист НПИ андриан Гавдюк.

Умиляет тот факт, что столичные власти не знают сколько сейчас в Кишиневе знаков.

По их словам, это очень запутанная схема, но обещают, что большинство старых указателей заменят.