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13:07 (мск), источник: Интерфакс

Жириновский сравнил Лукашенко с ласковым теленком

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU — Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил политику президента Белоруссии Александра Лукашенко с ласковым теленком из русской поговорки.

Источник: РИА "Новости"

«Есть такая русская поговорка: ласковый теленок двух маток сосет. Вот белорусский руководитель все, что можно, высосал из России, но мы уже говорим: сколько же можно. Что хочет Лукашенко? Отдельное государство, но цены пускай будут внутрироссийскими. С какой стати? Тогда давайте вы будете частью нашего государства. И вот сидит: дай Россия, дай Евросоюз. Как хорошо», — сказал Жириновский, выступая на очередном съезде ЛДПР.

При этом он отметил, что Россия всегда будет сохранять положительное отношение к народам и Украины, и Белоруссии, и Казахстана, и Средней Азии.

Накануне Александр Лукашенко в ходе общения с журналистами в Минске сделал несколько резких высказываний в отношении России. Он, в частности, обвинил главу ФСБ РФ в нарушении межгосударственного соглашения о границе и потребовал возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба государству по аналогии с делом в отношении главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера.

Комментарии
4
Оксана Шилова
Когда будем мыть сапоги в Индийском океане?
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Сергей Зауглов
Он еще каждой бабе по мужику, а каждому мужику по бутылке водки до сих пор не раздал! А Вы про сапоги в Индийском океане. Пусть сначала то выполнит.
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Сергей Зауглов
А вчера он вообще выдал номер на целых 39 минут. Рассказал в подробностях о всей бестолковости и подлости нашей путинской власти. Даже посмеялся над Трампнашистами.
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