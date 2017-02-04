Жириновский сравнил Лукашенко с ласковым теленком

«Есть такая русская поговорка: ласковый теленок двух маток сосет. Вот белорусский руководитель все, что можно, высосал из России, но мы уже говорим: сколько же можно. Что хочет Лукашенко? Отдельное государство, но цены пускай будут внутрироссийскими. С какой стати? Тогда давайте вы будете частью нашего государства. И вот сидит: дай Россия, дай Евросоюз. Как хорошо», — сказал Жириновский, выступая на очередном съезде ЛДПР.

При этом он отметил, что Россия всегда будет сохранять положительное отношение к народам и Украины, и Белоруссии, и Казахстана, и Средней Азии.

Накануне Александр Лукашенко в ходе общения с журналистами в Минске сделал несколько резких высказываний в отношении России. Он, в частности, обвинил главу ФСБ РФ в нарушении межгосударственного соглашения о границе и потребовал возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба государству по аналогии с делом в отношении главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера.