Федор Бабенков официально возглавил Темрюкский район

4 февраля в должность главы Темрюкского района официально вступил Федор Бабенков. Торжественная сессия совета муниципального образования состоялась в районном Доме культуры.

Удостоверение главы муниципального образования Федору Бабенкову вручил вице-губернатор Юрий Бурлачко. Затем был зачитан приветственный адрес губернатора края.

«Темрюкский район — уникальная территория, но ее потенциал используется не в полной мере. Первоочередными задачами должны стать укрепление экономики, повышение собственных доходов, развитие малого и среднего бизнеса. Особое внимание необходимо уделить капитальному ремонту спортивных объектов и строительству дорог», — передал слова Вениамина Кондратьева вице-губернатор.

В свою очередь, Федор Бабенков выразил благодарность главе региона и депутатскому корпусу за оказанное доверие и поддержку.