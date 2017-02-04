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13:54 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Федор Бабенков официально возглавил Темрюкский район

Торжественное вступление в должность главы муниципального образования состоялась сегодня в районном Доме культуры.

4 февраля в должность главы Темрюкского района официально вступил Федор Бабенков. Торжественная сессия совета муниципального образования состоялась в районном Доме культуры.

Удостоверение главы муниципального образования Федору Бабенкову вручил вице-губернатор Юрий Бурлачко. Затем был зачитан приветственный адрес губернатора края.

«Темрюкский район — уникальная территория, но ее потенциал используется не в полной мере. Первоочередными задачами должны стать укрепление экономики, повышение собственных доходов, развитие малого и среднего бизнеса. Особое внимание необходимо уделить капитальному ремонту спортивных объектов и строительству дорог», — передал слова Вениамина Кондратьева вице-губернатор.

В свою очередь, Федор Бабенков выразил благодарность главе региона и депутатскому корпусу за оказанное доверие и поддержку.

«Я вижу, как изменился Темрюкский район за последнее время, и отдаю себе отчет в том, что мне предстоит сделать. Сегодня муниципалитет занимает лидирующие позиции в социально-экономическом развитии Кубани. Но мы в начале пути — еще есть много вопросов, которые нам предстоит решать вместе. Я готов к большой работе на благо жителей Темрюкского района», — цитирует Федора Бабенкова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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