Федор Бабенков официально возглавил Темрюкский район
Торжественное вступление в должность главы муниципального образования состоялась сегодня в районном Доме культуры.
Торжественное вступление в должность главы муниципального образования состоялась сегодня в районном Доме культуры.
4 февраля в должность главы Темрюкского района официально вступил Федор Бабенков. Торжественная сессия совета муниципального образования состоялась в районном Доме культуры.
Удостоверение главы муниципального образования Федору Бабенкову вручил
«Темрюкский район — уникальная территория, но ее потенциал используется не в полной мере. Первоочередными задачами должны стать укрепление экономики, повышение собственных доходов, развитие малого и среднего бизнеса. Особое внимание необходимо уделить капитальному ремонту спортивных объектов и строительству дорог», — передал слова Вениамина Кондратьева
В свою очередь, Федор Бабенков выразил благодарность главе региона и депутатскому корпусу за оказанное доверие и поддержку.
«Я вижу, как изменился Темрюкский район за последнее время, и отдаю себе отчет в том, что мне предстоит сделать. Сегодня муниципалитет занимает лидирующие позиции в