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13:50 (мск), источник: Actualitati.md

Президент передал главе ОБСЕ свое видение урегулирования приднестровского конфликта

Об этом заявил Президент Республики Молдова Игорь Додон после рабочей встречи с председателем ОБСЕ и главой МИДа Австрии Себастьяном Курц, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Провел очень хорошую встречу с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министром иностранных дел АвстрииСебастьяном Курц, который находится с визитом в Кишиневе.

Обсудили аспекты касающиеся урегулирования приднестровского конфликта, ровно как и развитие молдо-австрийских отношений, — написал глава государства на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

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Кроме этого, Игорь Додон заявил, что передал председателю ОБСЕ видение и первые шаги Президентуры относительно урегулирования приднестровского конфликта.

Я выразил надежду на то, что австрийское председательство в ОБСЕ будет способствовать активизации процесса переговоров по урегулированию приднестровского конфликта. Я направил видение Президентуры РМ и шаги, которые мы предлагаем осуществить в ближайшем будущем. Подход должен быть следующим: решение 4 вопросов, имеющих важное значение для граждан с обоих берегов Днестра.

Хочу отметить в очередной раз, что процесс урегулирования приднестровского конфликта должен завершиться процессом реинтеграции Молдовы с Приднестровьем, причем с особым статусом внутри страны, для последних. Хотя у нас есть разные видения с правительством по многим вопросам внутренней и внешней политики, но то, что касается реинтеграции страны — выступаю за единый формат и совместный подход, для того, чтобы найти оптимальные решения в интересах людей по обе стороны Днестра, — уверен президент.

Также Президент РМ напомнил о своем намерении организовать в Кишиневе международную конференцию.

Напомнил о своем намерении организовать и запустить совместно с ОБСЕ в конце 2017 года, международную конференцию Молдова — стабильности и развития территории или новый вызов в отношениях между Востоком и Западом, которая пройдет в Кишиневе.

Я приветствую решение правительства Австрии, которое недавно открыло в Кишиневе дипломатическую миссию для расширения и углубления двусторонних отношений, — подытожил Игорь Додон.

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