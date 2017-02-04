Сторонники лидера «ПДС» раскритиковали Санду за её мнение по поводу талонов на обед

Пользователей сети возмутило утверждение Майи Санду, что система талонов унизительна. По мнению лидера ПДС, эта инициатива открывает возможности для уклонения от налогов. В ответ, пользователи написали, что благодаря талонам на обед люди смогут питаться правильно, а механизм системы прозрачен и оплачивается.

Более того, пользователи интернета напомнили ей, что такие талоны удачно применяются в Евросоюзе.

Один из граждан возразил Майе Санду, написав, что талоны на обед не облагаются налогами и уклонение просто невозможно. Другой пользователь сети отметил, что не одобряет подход Санду, поскольку талоны для сотрудников компаний — хорошая помощь.

А председатель парламента Андриан Канду и вовсе задался вопросом, не предпочитает ли Майя Санду зарплату в конверте. Ведь своим сообщением она по сути критикует власти европейских государств, где система с талонами успешно действует.

Он также отметил, что лидер ПДС хочет заблокировать инициативу, которая будет работать на благо граждан. А директор компании по социологическим исследованиям IMAS Дору Петруци написал, что пользовался такими талонами, когда работал в Румынии. Он подчеркнул, что при этом ни разу не чувствовал себя униженным, и что талоны оказались полезны для оптимизации семейного бюджета.

В начале этой недели спикер Андриан Канду представил проект, согласно которому работодатели будут выдавать сотрудникам талоны на обед в размере 45-ти леев в день. Также их можно использовать для покупки продуктов. Профсоюзы инициативу одобрили.