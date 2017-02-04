Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Ученые раскрыли загадку человеческого роста
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Огромный 3-х километровый разлом появился в США (видео)
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Штрафы за недострой предложили отменить
ВСУ объяснили свои огромные потери на Донбассе – СМИ
Авдеевский котел: СМИ об ответе ДНР для ВСУ
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
Полпред Путина рассказал о жестком разговоре с Порошенко - СМИ
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
8Испанские демоны пробуждают весну
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
13:52 (мск), источник: Publika.md

Сторонники лидера «ПДС» раскритиковали Санду за её мнение по поводу талонов на обед

Лидера партии «Действие и солидарность» Майю Санду жёстко раскритиковали в соцсетях за то, что она отрицательно отнеслась к инициативе спикера Андриана Канду о введении талонов на питание.

Источник: Publika.md

Более того, пользователи интернета напомнили ей, что такие талоны удачно применяются в Евросоюзе.

Пользователей сети возмутило утверждение Майи Санду, что система талонов унизительна. По мнению лидера ПДС, эта инициатива открывает возможности для уклонения от налогов. В ответ, пользователи написали, что благодаря талонам на обед люди смогут питаться правильно, а механизм системы прозрачен и оплачивается.

Читайте также
Пенсионная реформа: у кого остались шансы получить пенсию

Один из граждан возразил Майе Санду, написав, что талоны на обед не облагаются налогами и уклонение просто невозможно. Другой пользователь сети отметил, что не одобряет подход Санду, поскольку талоны для сотрудников компаний — хорошая помощь.

А председатель парламента Андриан Канду и вовсе задался вопросом, не предпочитает ли Майя Санду зарплату в конверте. Ведь своим сообщением она по сути критикует власти европейских государств, где система с талонами успешно действует.

Он также отметил, что лидер ПДС хочет заблокировать инициативу, которая будет работать на благо граждан. А директор компании по социологическим исследованиям IMAS Дору Петруци написал, что пользовался такими талонами, когда работал в Румынии. Он подчеркнул, что при этом ни разу не чувствовал себя униженным, и что талоны оказались полезны для оптимизации семейного бюджета.

В начале этой недели спикер Андриан Канду представил проект, согласно которому работодатели будут выдавать сотрудникам талоны на обед в размере 45-ти леев в день. Также их можно использовать для покупки продуктов. Профсоюзы инициативу одобрили.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жириновский заявил о намерении участвовать в выборах президента
В ЛНР подтвердили гибель начальника народной милиции
Ведомства поспорили о количестве фальсификата на рынке РФ
За сутки под Сочи нашли почти 80 обломков Ту-154
Умер народный артист России Георгий Тараторкин
Устрицы, тракторы и Байкал: как работает импортозамещение в РФ
В Крыму появится газета на украинском языке
Спорт
«Спартак» прибыл в Испанию и взял с собой не всех. Обзор сборов Рассказываем о подготовке клубов российской футбольной премьер-лиги ко второй части сезона
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Все россияне получили право на бесплатную землю
Необычные здания-спирали (фото)
Цена на новостройки Петербурга вырастет в 2017 году
За капремонтом можно будет следить по интернету
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь