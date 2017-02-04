Жириновский заявил о намерении участвовать в выборах президента

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU — Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что намерен участвовать в выборах главы российского государства в 2018 году.

Мы примем участие, и, скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах. Это будет уже в шестой раз.

Ранее он сообщил, что официально кандидатура на выборы президента от ЛДПР будет выдвинута на 31-м съезде ЛДПР 13 декабря этого года.

По его словам, выдвижение его кандидатуры будет уже рекордом в рамках Европы. Никто другой, по словам Жириновского, столько раз не выдвигал свою кандидатуру на выборах президента.