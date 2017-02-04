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14:39 (мск), источник: Интерфакс

Жириновский заявил о намерении участвовать в выборах президента

Это будет шестая президентская кампания лидера ЛДПР.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU — Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что намерен участвовать в выборах главы российского государства в 2018 году.

Мы примем участие, и, скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах. Это будет уже в шестой раз.
Владимир Жириновскийлидер ЛДПР

Ранее он сообщил, что официально кандидатура на выборы президента от ЛДПР будет выдвинута на 31-м съезде ЛДПР 13 декабря этого года.

По его словам, выдвижение его кандидатуры будет уже рекордом в рамках Европы. Никто другой, по словам Жириновского, столько раз не выдвигал свою кандидатуру на выборах президента.

Если бы у нас были такие же условия, как в Америке, я бы победил, как Трамп.
Владимир Жириновскийлидер ЛДПР
Комментарии
8
Михаил
И 6 раз не выйдет. Потому что в театре каждому даны свои роли. Роль Жириновского развлекать и отвлекать.
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эльшат мехтиев
6-ой пролёт над гнездом кукушки...
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Наталья Елисеева
Этому клоуну уже давно пора на пенсию. Молодым работать негде. Пусть попробует устроиться на работу в свои 70 как рядовой россиянин
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