У Порошенко подтвердили предстоящий разговор с Трампом
Разговор состоится вечером 4 февраля.
Разговор состоится вечером 4 февраля.
В субботу, 4 февраля, действительно состоится разговор президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом на своей странице в Facebook написал
«Сегодня вечером президент Украины проведет телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом», — написал он.
Ранее о разговоре предстоящем разговоре рассказали в Белом доме.
Напомним, что глава Белого дома будет разговаривать с украинским лидером в своем имении
Как сообщал «Обозреватель», ранее Порошенко высказал надежду, что новые власти США во главе с Трампом продолжат поддержку Киева.