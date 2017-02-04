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15:15 (мск), источник: Обозреватель

У Порошенко подтвердили предстоящий разговор с Трампом

Разговор состоится вечером 4 февраля.

Источник: Reuters

В субботу, 4 февраля, действительно состоится разговор президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом.

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Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

«Сегодня вечером президент Украины проведет телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом», — написал он.

Ранее о разговоре предстоящем разговоре рассказали в Белом доме.

Напомним, что глава Белого дома будет разговаривать с украинским лидером в своем имении Мар-а-Лаго в штате Флорида, где он проводит выходные.

Как сообщал «Обозреватель», ранее Порошенко высказал надежду, что новые власти США во главе с Трампом продолжат поддержку Киева.

Комментарии
1
конь педальный
Трамп выделил аж 15 мин для разговора с Петром Алексеевичем в прайм-тайм (23.45 по киевскому времени). Надеюсь, что глубокоуважаемый Петр Алексеевич больше чекушки не примет для храбрости перед разговором.
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