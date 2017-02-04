У Порошенко подтвердили предстоящий разговор с Трампом

В субботу, 4 февраля, действительно состоится разговор президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом.

4 февраля Порошенко проведет переговоры с Трампом по телефону

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

«Сегодня вечером президент Украины проведет телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом», — написал он.

Ранее о разговоре предстоящем разговоре рассказали в Белом доме.

Напомним, что глава Белого дома будет разговаривать с украинским лидером в своем имении Мар-а-Лаго в штате Флорида, где он проводит выходные.

Как сообщал «Обозреватель», ранее Порошенко высказал надежду, что новые власти США во главе с Трампом продолжат поддержку Киева.