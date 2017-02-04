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15:41 (мск), источник: Lenta.Ru

СМИ сообщили о задержании в Вене 22 выходцев из Чечни

В Вене по подозрению в терроризме задержаны 22 выходца из Чечни. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщает газета Kleine Zeitung со ссылкой на австрийскую полицию.

Источник: Reuters

Операция по задержанию проводилась накануне вечером на Дунайском острове (Донауинзель). Как пишет издание Kronen Zeitung, сигнал в правоохранительные органы поступил примерно в 20:45 по местному времени. На острове была замечена подозрительная группа примерно из 30 мужчин.

Когда стражи порядка прибыли на место, компания сразу же разбилась на несколько частей. Пять мужчин в беседе с полицейскими утверждали, что они просто прогуливались после некоего торжества.

Затем сотрудники правопорядка вызвали подкрепление в лице еще двух полицейских и представителей венской антитеррористической группы WEGA. В ходе осмотра близлежащей местности они обнаружили закопанные в снег пистолет, автомат и множество боеприпасов. 22 уроженца Чечни в возрасте от 25 до 47 лет были задержаны.

Комментарии
13
pikalor
Приехали добрые чеченцы оперу послушать в Вену. Небольшим коллективом, а здесь их сразу задерживают?!?! За чтоооо???? Они жеж хорошие!)))
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эльшат мехтиев
Не петришь ты, "петя". Ваше проникновенье только грязью что испачкать, да нагадить в отелях. Поджучить кого на конфликт...Сами ни на что не способны ваши, вот и лезете крысы в чужой амбар воровать...Ваше такое, проникновенье)
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эльшат мехтиев
Если я аборта, то ты ведь вообще от медведицы отрыжка, так ведь? И фамилии нет..Точно!! Медведица от Оленя снесла))
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