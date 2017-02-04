Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самые необычные здания-спирали (фото)
Российские лаборатории подделывали результаты тестов на отцовство
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Огромный 3-х километровый разлом появился в США (видео)
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
В центре Москвы собаки растерзали жену известного диктора (видео)
После болезни умер знаменитый российский актер
ВСУ объяснили свои огромные потери на Донбассе – СМИ
Авдеевский котел: СМИ об ответе ДНР для ВСУ
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
Полпред Путина рассказал о жестком разговоре с Порошенко - СМИ
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
16:20 (мск), источник: ТАСС

Латвия возвела на границе с Россией 23 км заграждения

На обустройство границы в 2017 году выделено €6,3 млн, сообщила представитель Государственной службы пограничной охраны страны Евгения Позняк.

РИГА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Латвия на границе с Россией возвела 23 км заграждения, целью которого является предотвращение проникновения в республику нелегальных мигрантов. Об этом в субботу сообщила представитель Государственной службы пограничной охраны страны Евгения Позняк.

В 2017 году на обустройство границы выделено €6,3 млн, на которые планируется оборудовать приграничную полосу длиной 150 км и построить 60 км забора.
Евгения Познякпредставитель Государственной службы пограничной охраны Латвии

Для ограничения потока нелегальных мигрантов Латвия ранее приняла решение возвести на отдельных участках границы с Россией заграждение общей длиной порядка 90 км.

Читайте также
Латвийские политики судятся из-за языка

На его сооружение власти в течение четырех лет потратят более €17 млн. Высота заграждения с учетом колючей проволоки составит 2,7 метра. На нем будут установлены камеры видеонаблюдения, а также датчики движения. Строительство заграждения началось в конце 2015 года и завершится в 2019 году.

Как заявил ранее глава МВД республики Рихардс Козловскис, в общей сложности на укрепление восточной границы Латвии и усиление погранохраны до 2020 года требуется около €80 млн. Министр также считает, что для борьбы с нелегальной миграцией необходимо увеличить число пограничников.

В прошлом году в Латвии за незаконное пересечение границы было задержано 369 человек, из них — 250 — граждане Вьетнама.

Комментарии
1
андрей ждобин
Не мешало бы по всему периметру...........
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин назвал Георгия Тараторкина выдающимся актером и наставником
Жириновский заявил о намерении участвовать в выборах президента
Ведомства поспорили о количестве фальсификата на рынке РФ
За сутки под Сочи нашли почти 80 обломков Ту-154
Умер народный артист России Георгий Тараторкин
Устрицы, тракторы и Байкал: как работает импортозамещение в РФ
СМИ узнали о задержании в Вене 22 выходцев из Чечни
Спорт
«Спартак» прибыл в Испанию и взял с собой не всех. Обзор сборов Рассказываем о подготовке клубов российской футбольной премьер-лиги ко второй части сезона
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Нюша прокомментировала свое участие в шоу «Голос. Дети» Певица поделилась планами и рассказала, по каким критериям будет набирать юных исполнителей в свою команду
Недвижимость
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Штрафы за недострой предложили отменить
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь