Первышов поручил проверить застройку в районе Восточно-Кругликовской
Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил провести проверку застройки района Большая
Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил провести проверку застройки района Большая
Это поручение глава города дал во время рабочего объезда, сообщает
По словам мэра, горожане высказывают претензии к тому, что сейчас происходит с застройкой района улицы
Первышов поручил комиссии департамента архитектуры и градостроительства разобраться, соответствуют ли действия застройщика действующему проекту планировки. Комиссия также проверит наличие участков для соцобъектов и соответствие их проекту планировки, соответствие проложенных дорог и того, насколько зарезервированные территории достаточны для прокладки еще не построенных улиц.
«Выводы комиссии рассчитываю получить в течение недели», — поручил Первышов.
В проект планировки площадью около 500 га, о котором шла речь, вошел жилой район, прилегающий к улице