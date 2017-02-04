Первышов поручил проверить застройку в районе Восточно-Кругликовской

Это поручение глава города дал во время рабочего объезда, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

По словам мэра, горожане высказывают претензии к тому, что сейчас происходит с застройкой района улицы Восточно-Кругликовской, и это тревожные сигналы. Он отметил, что территории комплексного освоения должны быть примером качественной застройки с учетом всех требований по созданию социальных объектов, а не вызывать горожан на митинги и пикеты.

Первышов поручил комиссии департамента архитектуры и градостроительства разобраться, соответствуют ли действия застройщика действующему проекту планировки. Комиссия также проверит наличие участков для соцобъектов и соответствие их проекту планировки, соответствие проложенных дорог и того, насколько зарезервированные территории достаточны для прокладки еще не построенных улиц.

«Выводы комиссии рассчитываю получить в течение недели», — поручил Первышов.