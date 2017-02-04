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17:11 (мск), источник: ЮГА.ру

Первышов поручил проверить застройку в районе Восточно-Кругликовской

Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил провести проверку застройки района Большая Восточно-Кругликовская.

Это поручение глава города дал во время рабочего объезда, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

По словам мэра, горожане высказывают претензии к тому, что сейчас происходит с застройкой района улицы Восточно-Кругликовской, и это тревожные сигналы. Он отметил, что территории комплексного освоения должны быть примером качественной застройки с учетом всех требований по созданию социальных объектов, а не вызывать горожан на митинги и пикеты.

Первышов поручил комиссии департамента архитектуры и градостроительства разобраться, соответствуют ли действия застройщика действующему проекту планировки. Комиссия также проверит наличие участков для соцобъектов и соответствие их проекту планировки, соответствие проложенных дорог и того, насколько зарезервированные территории достаточны для прокладки еще не построенных улиц.

«Выводы комиссии рассчитываю получить в течение недели», — поручил Первышов.

В проект планировки площадью около 500 га, о котором шла речь, вошел жилой район, прилегающий к улице Восточно-Кругликовской, включающий улицы Черкасскую, Героев-разведчиков, генерала Трошева и далее до границ поселка Плодородного. Изменения в проект планировки не вносились с ноября 2014 года, сообщили в городском департаменте архитектуры.

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