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20:39 (мск), источник: Фонтанка

Навальный назвал губернатора Петербурга «злодеем»

Оппозиционер Алексей Навальный раскритиковал действия губернатора Петербурга Георгия Полтавченко в ходе пресс-конференции на открытии предвыборного штаба в субботу, 4 февраля.

Источник: AP 2016

«Когда мы критикуем формат передачи Исаакиевского собора, мы не можем говорить об этом отдельно от критики Георгия Полтавченко. Ведь все негативные явления связаны с конкретными людьми, поэтому Полтавченко — злодей», — заявил Навальный.

Напомним, что политик находится в Петербурге на встрече с журналистами и волонтерами. В Северную столицу Навальный прибыл из Кирова, где сейчас проходит пересмотр дела «Кировлеса». До оглашения приговора суд разрешил оппозиционеру покинуть город.

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