Навальный назвал губернатора Петербурга «злодеем»

«Когда мы критикуем формат передачи Исаакиевского собора, мы не можем говорить об этом отдельно от критики Георгия Полтавченко. Ведь все негативные явления связаны с конкретными людьми, поэтому Полтавченко — злодей», — заявил Навальный.

Напомним, что политик находится в Петербурге на встрече с журналистами и волонтерами. В Северную столицу Навальный прибыл из Кирова, где сейчас проходит пересмотр дела «Кировлеса». До оглашения приговора суд разрешил оппозиционеру покинуть город.